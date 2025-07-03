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СМИ: индийский программист вызвал переполох в Кремниевой долине

Сохам Парех, индийский технический специалист, вызвал переполох в Кремниевой долине, когда стало известно, что он подрабатывает в нескольких компаниях. Обвинения в его адрес впервые выдвинул основатель Playground AI Сухейл Доши, который заявил, что индийский технический специалист работает в трех-четырех компаниях одновременно.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Есть парень по имени Сохам Парех (в Индии), который работает в 3−4 стартапах одновременно. Он охотится за компаниями YC и не только. Берегитесь», — написал вчера в X Сухейл Доши из Сан-Франциско.

Он добавил, что Парех недолго проработал в одной из его компаний в прошлом году, прежде чем его двуличие было раскрыто и его уволили в первую же неделю.

Как отмечает Hindustan Times, c тех пор по меньшей мере пять других компаний обвинили Сохама Пареха в мошенничестве. Многие согласились с тем, что на собеседованиях он вел себя как знаток своего дела и поначалу ему удавалось их обмануть.

Фло Кривелло, основатель и генеральный директор Lindy, сказал, что нанял Сохама Пареха неделю назад, и признал, что тот «невероятно хорошо» прошел собеседование.

Генеральный директор Antimetal также подтвердил, что Сохам Парех работал на них. Он назвал Пареха «очень умным», но добавил, что его уволили за то, что тот работал в нескольких других компаниях.

Однако некоторые пользователи интернета задались вопросом, почему подработка — это плохо: «Почему вы считаете, что подработка — это плохо? Если он блестяще прошел собеседование и был лучшим кандидатом, то что не так? Если он вовремя выполняет все задачи и относится к работе должным образом».

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