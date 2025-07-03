СМИ: индийский программист вызвал переполох в Кремниевой долине

Однако некоторые пользователи интернета задались вопросом, почему подработка — это плохо: «Почему вы считаете, что подработка — это плохо? Если он блестяще прошел собеседование и был лучшим кандидатом, то что не так? Если он вовремя выполняет все задачи и относится к работе должным образом».