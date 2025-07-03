Россиянам рассказали, когда лучше взять отпуск в 2026 году

Планируя отдых, стоит учитывать не только расчеты, но и сезонность. В июле высокие температуры делают популярными курорты Краснодарского края и Азовского побережья, а также природа Байкала, Алтая и Камчатки. Весной комфортно в Узбекистане, Марокко, Японии и на юге России. Бархатный сезон в сентябре — повод отправиться на Черное море, в Египет или Тунис. В октябре хороши Кисловодск и Турция, а в декабре — горнолыжные трассы Кавказа и Алтая или пляжи Таиланда и ОАЭ.