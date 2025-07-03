Россиянам рассказали, когда лучше взять отпуск в 2026 году

Как сообщает «Газета.Ru», самыми затратными станут январь, февраль и май. А вот больше отпускных при тех же днях получится в июле — именно он признан наиболее выгодным месяцем для отдыха.
Согласно проекту производственного календаря, представленному Минтрудом, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. Также россиян ждут пять «длинных» уикендов: в феврале (21−23), марте (7−9), мае (1−3 и 9−11), июне (12−14) и отдельный выходной 4 ноября.
Эксперты советуют выбирать между двумя стратегиями: либо отдыхать дольше (если соединять отпуск с праздниками), либо получать больше выплат, отталкиваясь от количества рабочих дней в месяце. Второй вариант выгоднее в финансовом плане — отпускные рассчитываются исходя из средней зарплаты, а чем больше рабочих дней, тем дешевле обходится каждый день отпуска.
Если проект Минтруда утвердят, самым «экономичным» будет июль — 23 рабочих дня. За ним следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22. Самыми «дорогими» для отпуска станут январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19).
Планируя отдых, стоит учитывать не только расчеты, но и сезонность. В июле высокие температуры делают популярными курорты Краснодарского края и Азовского побережья, а также природа Байкала, Алтая и Камчатки. Весной комфортно в Узбекистане, Марокко, Японии и на юге России. Бархатный сезон в сентябре — повод отправиться на Черное море, в Египет или Тунис. В октябре хороши Кисловодск и Турция, а в декабре — горнолыжные трассы Кавказа и Алтая или пляжи Таиланда и ОАЭ.
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