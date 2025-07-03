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Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Право шведской Ingka на обратный выкуп торговых центров «Мега», где находились магазины IKEA, истекает в сентябре 2025 года, заявил зампредправления Газпромбанка. Но он сомневается, что владелец ТЦ вернется в Россию.

Источник: Reuters

Право шведской Ingka Centres на обратный выкуп принадлежавших ей в России торговых центров «Мега» с располагавшимися там магазинами IKEA истекает в сентябре 2025 года. Об этом заявил в интервью «РБК Отрасли» заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Сделку по покупке сети ТЦ «Мега» у владельца магазинов мебели и товаров для дома IKEA группа Газпромбанк закрыла в сентябре 2023 года. Покупателю перешло 14 торговых центров площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сумма сделки не раскрывалась, но ее условия предусматривали возможность обратного выкупа магазинов «Мега» прежним владельцем.

С предложением о реализации своего опциона Ingka Centres (оператор торговых центров, принадлежащих Ingka Group), по словам Хачатурова, не обращалась, и он сомневается, что шведская компания им воспользуется. «У них дедлайн — сентябрь 2025 года. Если спросите мое мнение — они вряд ли этой возможностью воспользуются. Мне кажется, ситуация такая, что они возвращаться сегодня не будут», — заявил Хачатуров.

Приобретение торговых центров «Мега» в Газпромбанке рассматривали как долгосрочную инвестицию с намерением дальше развивать этот актив, говорит топ-менеджер кредитной организации. Обычная сделка, по его словам, идет полтора года, а эту транзакцию завершили за шесть месяцев. «Когда у нас появилась эта инвестиционная возможность, мы недолго рассуждали. У нас был определенный опыт управления торговыми центрами, но подобного рода актива у нас не было, и опыта управления таким активом никогда не было. Нам показалось это очень интересным», — говорит Хачатуров.

До 2022 года главным «якорем» торговых центров «Мега» выступали принадлежавшие тому же владельцу магазины IKEA. В марте 2022 года Ingka Group на фоне специальной военной операции на Украине приостановила работу своих магазинов в России. Летом того же года компания устроила онлайн-распродажу товаров IKEA и в августе окончательно закрыла магазины под этим брендом в России. ТЦ «Мега» при этом работу продолжили.

Первый год после смены владельца был для «Меги», с одной стороны, сложным, с другой стороны, хорошим, говорит Хачатуров. По итогам 2024 года операционная прибыль «Меги» выросла на 46% к предыдущему году, а в 2025 году ожидается рост на 30%. Рост обеспечил «комплекс факторов». «В первую очередь это загрузка простаивающих площадей. У нас был большой вызов, чем заместить IKEA», — отмечает Хачатуров. В апреле 2024 года стало известно, что об аренде площадей, которые ранее занимали магазины IKEA, договорился маркетплейс «Мегамаркет». В компании тогда говорили о планах оборудовать площади под склады и запустить в тестовом режиме классическую модель пунктов выдачи заказов, в том числе с возможностью оформления возвратов и примерки. Сегодня доля свободных площадей «Меги», по словам Хачатурова, не превышает 1−2%.

Когда в 2022—2023 годах из России уходили иностранные бренды, основной задачей было «вывести» в торговые центры российского производителя и поставить на полку отечественные бренды, продолжает собеседник РБК. «Я считаю, что рынок с этой задачей справился», — говорит Хачатуров. Он отмечает, что помимо большого количества российских производителей появились новые турецкие и китайские бренды, а также марки с Ближнего Востока, хотя доля магазинов в категории fashion в целом снизилась.

В прошлом году рынок коммерческой недвижимости начал восстанавливаться после спада, спровоцированного массовым уходом западных брендов. Но со второго полугодия 2024 года из-за высокой стоимости заемных средств многие игроки были вынуждены пересмотреть свои инвестиционные программы, говорит Хачатуров. Повышение ключевой ставки давит на инвестиционную активность внутри торговых центров — их обновление идет не так, как изначально планировалось. Тренд на снижение активности и товарооборота в офлайне сохраняется, а около 80% проектов и инвестиционных программ стоят «на стопе или точечном развитии», говорит Хачатуров.

На торговые центры давит и развитие онлайн-торговли. Новый владелец «Меги» внимательно следит за этим трендом и планирует самостоятельно развивать онлайн. Речь, по словам Хачатурова, идет о бизнес-модели, которая «объединит преимущества цифрового и физического форматов торговли». Сам проект будет реализован на платформе «Мегамаркета». «Мега Онлайн» значительно упростит вывод брендов на маркетплейс, а также обеспечит дополнительный канал продаж для арендаторов торговых центров, объясняет зампредправления Газпромбанка. На первом этапе основной фокус будет сделан на товары категории fashion — мужская, женская и детская мода, спортивная одежда и аксессуары, представленные у арендаторов торговых центров. Подробности проекта станут известны ближе к концу года, говорит Хачатуров.

В условиях меняющейся конкуренции торговые центры трансформируют стратегию — они должны предлагать то, что хотят покупатели, в том числе развлечения. К примеру, в «Мега Химки» на месте сгоревшего в декабре 2022 года магазина OBI к концу 2027 года планируется открыть акватермальный комплекс. Объект площадью 13,5 тыс. кв. м будет встроен в торговый центр. Во внутренней его части разместятся спа, бассейны, бани, сауны, хаммамы и кафе. Также у комплекса будет внешняя часть с термальными бассейнами и зонами отдыха на открытом воздухе, которыми можно будет пользоваться всесезонно. Проект реализуется совместно с девелопером «Квантум групп», инвестиции в него составят 3 млрд руб., сообщала ранее управляющая компания «Мега».

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