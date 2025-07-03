Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Первый год после смены владельца был для «Меги», с одной стороны, сложным, с другой стороны, хорошим, говорит Хачатуров. По итогам 2024 года операционная прибыль «Меги» выросла на 46% к предыдущему году, а в 2025 году ожидается рост на 30%. Рост обеспечил «комплекс факторов». «В первую очередь это загрузка простаивающих площадей. У нас был большой вызов, чем заместить IKEA», — отмечает Хачатуров. В апреле 2024 года стало известно, что об аренде площадей, которые ранее занимали магазины IKEA, договорился маркетплейс «Мегамаркет». В компании тогда говорили о планах оборудовать площади под склады и запустить в тестовом режиме классическую модель пунктов выдачи заказов, в том числе с возможностью оформления возвратов и примерки. Сегодня доля свободных площадей «Меги», по словам Хачатурова, не превышает 1−2%.