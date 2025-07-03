Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

Если вкладов несколько, доход по ним суммируется. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать в личном кабинете «Госуслуг», на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы.