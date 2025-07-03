Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

По его словам, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму.
«Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей x максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей», — указал эксперт.
Если вкладов несколько, доход по ним суммируется. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года. Это можно сделать в личном кабинете «Госуслуг», на сайте ФНС, в мобильном приложении или отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы.
Диашов добавил, что не облагаются налогом доходы по эскроу-счетам, а также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% в течение всего года.