Названа самая подорожавшая за полгода валюта в мире

С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников «пьедестала»: венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента).
В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов).
Антилидером этого года пока является аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5 процента. Сопоставимые показатели у турецкой лиры (минус 11,2 процента) и ливийского динара (минус 9,1 процента).