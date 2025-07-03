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Названа самая подорожавшая за полгода валюта в мире

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.

Источник: © РИА Новости

С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников «пьедестала»: венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента).

В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов).

Антилидером этого года пока является аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5 процента. Сопоставимые показатели у турецкой лиры (минус 11,2 процента) и ливийского динара (минус 9,1 процента).