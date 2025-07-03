Набиуллина раскрыла, когда ЦБ рассмотрит снижение ставки

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала Набиуллина.