Набиуллина раскрыла, когда ЦБ рассмотрит снижение ставки

Глава Банка России выступила на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса. Ее слова приводит корреспондент РБК.
«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала Набиуллина.
Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров состоится 25 июля.
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