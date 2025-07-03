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Набиуллина раскрыла, когда ЦБ рассмотрит снижение ставки

Банк России, если не появятся непредвиденные обстоятельства, будет рассматривать снижение ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Банка России выступила на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса. Ее слова приводит корреспондент РБК.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала Набиуллина.

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров состоится 25 июля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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