Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки

Как напомнили в Минфине, президент России Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года, а также распространить ее на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет и на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.