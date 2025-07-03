Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки

Ранее в Telegram прошла новость о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля и о подготовке банков к сокращению выдачи таких кредитов.
«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — ответили в ведомтсве на соответствующий вопрос РИА Новости.
Как напомнили в Минфине, президент России Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года, а также распространить ее на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет и на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.
«В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет», — подчеркнули в пресс-службе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».