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Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки

Требования к льготной программе «Семейная ипотека» ужесточать не планируется, ее выдачу не приостановят, заявили в пресс-службе Министерства финансов России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Ранее в Telegram прошла новость о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля и о подготовке банков к сокращению выдачи таких кредитов.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — ответили в ведомтсве на соответствующий вопрос РИА Новости.

Как напомнили в Минфине, президент России Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года, а также распространить ее на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет и на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.

«В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет», — подчеркнули в пресс-службе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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