Минфин и ФНС готовят реформу налогового режима для самозанятых

Замглавы финансового ведомства дал интервью газете «Ведомости».
«Безусловно, мы работаем над этим. Понимаем, что после завершения эксперимента нужно что-то предложить. У нас есть совместные наработки с ФНС, которые на определенном этапе их готовности мы начнем обсуждать с бизнесом», — отметил Сазанов, комментируя дальнейшие сценарии после завершения пилотного режима для самозанятых.
Ранее Минфин сообщал, что пересмотр параметров налогового режима для самозанятых, включая возможное повышение порога, не планируется до окончания экспериментального периода в 2028 году. Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует в России с 2019 года и распространяется на всю территорию страны.
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