Минфин и ФНС готовят реформу налогового режима для самозанятых

«Безусловно, мы работаем над этим. Понимаем, что после завершения эксперимента нужно что-то предложить. У нас есть совместные наработки с ФНС, которые на определенном этапе их готовности мы начнем обсуждать с бизнесом», — отметил Сазанов, комментируя дальнейшие сценарии после завершения пилотного режима для самозанятых.