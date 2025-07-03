Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства

Вырученные средства от деятельности предприятий, отмечается в иске, Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу (в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию), где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши. При этом, констатируется в иске, на предприятиях «ЮГК» не раз возникали чрезвычайные ситуации. В 2015 году на Коркинском разрезе, находящемся в разработке у группы компаний «ЮГК», случилась техногенная катастрофа. Систематические эндогенные пожары, выбросы сероводорода и других вредных веществ привели к обвалу грунта с находящимися вблизи жилыми домами. В результате несанкционированной эксплуатации компаниями дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году произошел ее прорыв, 33 га земли подверглись заражению. До настоящего времени плодородие угодий не восстановлено, причиненный ущерб более чем на 3 млрд рублей не возмещен. Из-за нарушений нормативов при ведении горных и взрывных работ на шахтах произошло 13 происшествий, в том числе 7 со смертельным исходом.