Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства

Как отмечается в иске, Струков, являясь с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя Заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).
Холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 54 млрд рублей, прибыль — 34 млрд рублей. В поданном иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО «Управляющая компания “ЮГК” и все акции ПАО “ЮГК”, принадлежащие Струкову и его дочери.
2 июля обыски прошли в компании «Южуралзолото», а также на территории шахты «Центральная» в рамках дел о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Оперативное сопровождение этих уголовных дел осуществляет ФСБ России.
Другие требования иска
Генпрокуратура также требует обратить в доход государства другие активы, номинальными владельцами которых являются дочь Струкова и пять доверенных лиц: ООО «Бизнес-актив» (покупка и продажа недвижимого имущества), ООО «Хоум» (ремонт оборудования) и ООО «Уралвент» (ремонт машин), а также доли в компаниях ООО «Арбат-сити», ООО «Агрокомплекс “Экомодуль”, ООО “Сады Предгорья”, ООО “Погрузочно-транспортное управление”, ООО “Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод”, совокупной капитализацией 42,6 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры, они были приобретены на доходы от приобретенных через процедуру банкротства активов ОАО “Челябинскуголь”, выведенных в созданное Струковым ОАО “Челябинская угольная компания”.
Вырученные средства от деятельности предприятий, отмечается в иске, Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу (в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию), где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши. При этом, констатируется в иске, на предприятиях «ЮГК» не раз возникали чрезвычайные ситуации. В 2015 году на Коркинском разрезе, находящемся в разработке у группы компаний «ЮГК», случилась техногенная катастрофа. Систематические эндогенные пожары, выбросы сероводорода и других вредных веществ привели к обвалу грунта с находящимися вблизи жилыми домами. В результате несанкционированной эксплуатации компаниями дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году произошел ее прорыв, 33 га земли подверглись заражению. До настоящего времени плодородие угодий не восстановлено, причиненный ущерб более чем на 3 млрд рублей не возмещен. Из-за нарушений нормативов при ведении горных и взрывных работ на шахтах произошло 13 происшествий, в том числе 7 со смертельным исходом.
В поданном в Советский районный суд Челябинска иске Генпрокуратура требует изъять в казну имущество, владельцами которого являются Струков, две его дочери и пять доверенных лиц, как приобретенное с нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.