Forbes: Мордашов занял первое место рейтинга с самыми большими дивидендами в 2024 году

Лидером списка стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с объемом дивидендов в 201,8 миллиарда рублей, основным источником которых выступила компания «Северсталь».
Вторую позицию занял Вагит Алекперов — председатель общественного совета Фонда «Наше будущее» и основатель «Лукойла», размер его дивидендного дохода, по оценке Forbes, составил 201 миллиард рублей. Замыкает тройку лидеров председатель правления Национальной федерации спортинга и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с дивидендами в размере 151,8 миллиарда рублей, поступившими от НЛМК и Волжского пароходства.
В перечень также вошли совладелец «Сибура» и глава «Новатэка» Леонид Михельсон с семьей (104 миллиарда рублей), акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов (96,2 миллиарда рублей), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (65,4 миллиарда рублей), президент «Норникеля» Владимир Потанин (64,5 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч с семьёй (58,9 миллиарда рублей), а также вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев с семьей, получившие от «Фосагро», в которой контролируют 43,66%, 54,7 миллиарда рублей дивидендных выплат.
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