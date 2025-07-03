Forbes: Мордашов занял первое место рейтинга с самыми большими дивидендами в 2024 году

В перечень также вошли совладелец «Сибура» и глава «Новатэка» Леонид Михельсон с семьей (104 миллиарда рублей), акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов (96,2 миллиарда рублей), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (65,4 миллиарда рублей), президент «Норникеля» Владимир Потанин (64,5 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч с семьёй (58,9 миллиарда рублей), а также вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев с семьей, получившие от «Фосагро», в которой контролируют 43,66%, 54,7 миллиарда рублей дивидендных выплат.