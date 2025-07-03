Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка

Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил изданию Minval о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по ряду крупных совместных экономических проектов.
По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4 процента, пришлись на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в Россию упал на 1,5 процента, а общий — на пятую часть.
В то же время российский экспорт за 2024 год, по данным Банка России, составил 433,1 миллиарда долларов. Из них на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8 процента — 3,6 миллиарда долларов. Это на 15 процентов больше, чем год назад.
При этом по итогам 2024 года на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 года, а Азербайджана в российском достигла исторического максимума.