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Оценены потери Азербайджана от утраты российского рынка

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Азербайджанский бизнес в случае утраты российского рынка может потерять почти 1,2 миллиарда долларов — это 4,4 процента от всего экспорта Баку, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. При этом Россия поставляет в Азербайджан всего 0,8% своего экспорта.

Источник: РИА Новости

Ранее на этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил изданию Minval о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по ряду крупных совместных экономических проектов.

По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4 процента, пришлись на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в Россию упал на 1,5 процента, а общий — на пятую часть.

В то же время российский экспорт за 2024 год, по данным Банка России, составил 433,1 миллиарда долларов. Из них на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8 процента — 3,6 миллиарда долларов. Это на 15 процентов больше, чем год назад.

При этом по итогам 2024 года на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 года, а Азербайджана в российском достигла исторического максимума.

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