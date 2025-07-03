Эксперты объяснили успех российских пивоваров на международном рынке

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, иностранные компании, которые ранее владели «Балтикой» и «Объединенными пивоварнями» (ОПХ), по сути, халтурили.
Они экономили на технологиях и не вкладывались в качество — в отличие от российских производителей, что и привело нас к завоеванию высоких мест в мировом рейтинге.
«Прежние собственники об этом мало думали и были заинтересованы в объемах выпуска, стараясь заработать на этом быструю прибыль. Поэтому, когда наши люди стали управлять этим производством, они стали уделять больше внимания технологиям, качеству и расширению ассортимента», — пояснил депутат.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что в 1995 году, когда на российский рынок пришли четыре мировых пивных гиганта, они стали активно вкладываться в рекламу пива.
«И через 12 лет — в 2007-м, производство и потребление напитка в РФ выросло в 5,5 раза. Такого ни в одной стране не было», — пояснил эксперт.
После ухода из РФ иностранного бизнеса новый менеджмент, который стал собственником предприятий, не растерялся: полностью поменялась политика управления компаниями, ставшими российскими. И сейчас пивной рынок восстанавливается, объемы производства растут, добавил эксперт.
Ранее российские пивоваренные компании «Балтика» и ОПХ впервые после ухода иностранного бизнеса из РФ вошли в топ-40 престижного международного рейтинга, подготовленного крупнейшим трейдером BarthHaas. Это ежегодное исследование мирового рынка производителей пива, в котором анализируется статистика по выпуску пенного напитка, тенденции и ценообразование сырья.
Так, «Балтика» после ее выкупа у Carlsberg Group заняла 12-е место, а отделившийся от Heineken холдинг «Объединенные пивоварни» — 24-ю строчку.