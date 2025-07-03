Эксперты объяснили успех российских пивоваров на международном рынке

«Прежние собственники об этом мало думали и были заинтересованы в объемах выпуска, стараясь заработать на этом быструю прибыль. Поэтому, когда наши люди стали управлять этим производством, они стали уделять больше внимания технологиям, качеству и расширению ассортимента», — пояснил депутат.