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Эксперт рассказал, какие квартиры труднее всего продать

Риэлтор Владимир Шмелев рассказал, почему квартиры на первом и последнем этажах продаются заметно дольше и труднее остальных.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Известия

Даже проблемную недвижимость можно реализовать, если за дело берется профессионал. Однако некоторые квартиры вызывают у покупателей тревогу и требуют нестандартного подхода, отметил он «Газете.Ru».

В зоне риска — квартиры с потенциальными юридическими или техническими сложностями. Среди них — первые и последние этажи старых домов: здесь часто встречаются проблемы с шумоизоляцией, холодными полами, протечками и неприятными запахами.

Не меньше вопросов вызывают самовольные перепланировки — покупатели опасаются штрафов и судебных разбирательств. Особое внимание требуют юридически непрозрачные объекты: ошибки в документах, отсутствие согласий от супругов, недавние наследственные сделки — всё это тормозит сделку и настораживает банки.

Отдельная категория — квартиры, где есть доли несовершеннолетних. Их продажа возможна только с разрешения органов опеки, что добавляет бюрократии. То же касается жилья, купленного с материнским капиталом: перед продажей необходимо выделить доли детям и пройти согласование — без этого сделка может быть заблокирована.

Проблемы есть и у домов устаревших серий — «хрущевок», «брежневок», панелек 90-х годов. Покупатели отмечают плохую планировку, изношенные коммуникации, низкий уровень комфорта. Слишком большая площадь (150 м² и выше) тоже отпугивает — не каждый готов платить за ремонт и обслуживание.

Отдельная категория — неудачное расположение. Районы с плохой экологией, транспортной изоляцией или сомнительным окружением снижают ликвидность объекта. Спрос падает и в случае следов плесени, зарегистрированных жильцов, непривлекательного подъезда, частой смены собственников, формальных сделок между родственниками, объектов с торгов, а также квартир, где происходили трагические события.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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