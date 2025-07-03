Эксперт объяснила, ждать ли семейную ипотеку под 0% годовых

«Инициатива введения ипотечных кредитов под 0% годовых для многодетных семей социально ориентирована: поддержка многодетных семей является одним из приоритетов государственной политики. Однако реальное внедрение такой меры зависит от ряда факторов — как экономических, так и институциональных», — отметила она.
По словам эксперта, принятие этой инициативы возможно, но в пилотном формате.
Лариса Циканова отметила, что бюджетная нагрузка на государство в случае массового распространения нулевой ставки будет значительной: покрытие разницы между рыночной и нулевой ставкой банкам будет осуществляться за счет бюджетных средств, в этом контексте важно учитывать также влияние ключевой ставки.
Поэтому нулевая ипотека может быть реализована, скорее всего, через систему субсидирования — с ограничениями по стоимости жилья, проживания и другим критериям.
«Если же предположить, что мера все-таки будет введена в относительно широком масштабе, это может привести к резкому росту спроса на жилье, особенно в крупных агломерациях и регионах с благоприятной демографической политикой. Многодетные семьи, ранее не имевшие возможности воспользоваться даже льготной ипотекой (например, семейной по ставке 6%), получат мощный стимул к улучшению жилищных условий», — добавила эксперт.
В результате, продолжила она, на рынке жилья может возникнуть перегретый спрос, что повлечет за собой рост цен, особенно в сегменте жилья эконом-класса и в новостройках, подходящих под условия программы. Стоимость жилья может вырасти на 10−15% в течение первого года действия программы.
Кроме того, подчеркнула экономист, введение нулевой ипотеки неизбежно скажется и на уже действующей «семейной ипотеке» — она может утратить актуальность или потребовать пересмотра условий. В результате, отметила она, спрос перераспределится в сторону новых условий потребует от банков и государства адаптации всех льготных ипотечных механизмов.
Специалист также не исключила появления спекулятивных (фиктивных) схем, в частности, регистрация жилья на родственников, попадающих под условия программы.
«Таким образом, сама идея политически привлекательна и социально значима, поскольку будет способствовать улучшению жилищных условий многодетных семей. Однако её реализация требует точного расчёта, сбалансированности и поэтапного подхода, чтобы избежать нарушения устойчивости жилищного рынка. Оптимальный путь — запуск локальных пилотных проектов с отслеживанием результатов и корректировкой условий в динамике», — заключила Лариса Циканова.
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