Эксперт объяснила, ждать ли семейную ипотеку под 0% годовых

«Если же предположить, что мера все-таки будет введена в относительно широком масштабе, это может привести к резкому росту спроса на жилье, особенно в крупных агломерациях и регионах с благоприятной демографической политикой. Многодетные семьи, ранее не имевшие возможности воспользоваться даже льготной ипотекой (например, семейной по ставке 6%), получат мощный стимул к улучшению жилищных условий», — добавила эксперт.