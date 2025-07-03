ЦБ: рост тарифов ЖКХ в июле не окажет существенного влияния на инфляцию

«Сам по себе этот факт [ежегодный рост тарифов ЖКХ] для ДКП не очень важен. Что для нас важно, это в какой мере регулярное ежегодной повышение тарифов ЖКХ помешает процессу снижению инфляционных ожиданий. Но сам факт того, что в июле прирост цен будет смещен в вверх в части общего индекса цен в части роста тарифов, сам по себе для ДКП не очень важен. Это учтено в апрельском прогнозе [по инфляции] в 7−8%, который будет уточнен на июльском заседании», — отметил Заботкин.