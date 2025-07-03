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ЦБ: рост тарифов ЖКХ в июле не окажет существенного влияния на инфляцию

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле не окажет значительного влияния на инфляцию и денежно-кредитную политику России. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В четверг, 3 июля, он ответил на вопросы журналистов в рамках Финансового конгресса регулятора.

«Сам по себе этот факт [ежегодный рост тарифов ЖКХ] для ДКП не очень важен. Что для нас важно, это в какой мере регулярное ежегодной повышение тарифов ЖКХ помешает процессу снижению инфляционных ожиданий. Но сам факт того, что в июле прирост цен будет смещен в вверх в части общего индекса цен в части роста тарифов, сам по себе для ДКП не очень важен. Это учтено в апрельском прогнозе [по инфляции] в 7−8%, который будет уточнен на июльском заседании», — отметил Заботкин.

С 1 июля 2025 года в России проведена очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем по стране рост составил 11,9%. В зависимости от региона тарифы увеличились от 4% до 21,1%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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