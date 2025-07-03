ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности

Центробанк ограничит период действия карт с истекшим сроком годности, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос РБК.
«Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт. — РБК) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает. Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — сказала она.
Ранее о том, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия будет ограничена, сообщал лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин. Решение может быть принято до февраля 2026 года.
Весной 2022 года, после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard, НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными. Операции по этим картам все равно продолжали проходить внутри России, так как их обрабатывает НСПК, а не иностранные компании. Решение о продлении срока действия было принято из-за риска дефицита пластика и чипов, который мог возникнуть на фоне санкций и при резкой замене большого числа карт Visa и Mastercard на карты «Мир».