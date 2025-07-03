Банки призвали не выдавать кредиты клиентам-банкротам в течение 10 лет

Ассоциация предлагает не освобождать от долгов граждан-банкротов, которые не работают и не пытаются наладить свое финансовое положение, а также принявших на себя заведомо неподъемные кредитные обязательства. АРБ также просит автоматически не списывать задолженность клиентам, которые не приводят объективных причин потери денег — эти случаи лучше отдать на дополнительный разбор в финансовые организации.