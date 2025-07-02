Юрист объяснил, как банки обманывают с вкладами и кредитами

«Следует внимательно читать договор и не верить в слишком заманчивые предложения. Чаще всего высокие ставки по депозитам предлагают при соблюдении каких-то других условий: выполнении лимита на покупки по картам, приобретении платных подписок и т. д. Или предложение может быть ограничено во времени, например, повышенная ставка действует только первые два месяца», — сказал он NEWS.ru.