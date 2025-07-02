Юрист объяснил, как банки обманывают с вкладами и кредитами

«Следует внимательно читать договор и не верить в слишком заманчивые предложения. Чаще всего высокие ставки по депозитам предлагают при соблюдении каких-то других условий: выполнении лимита на покупки по картам, приобретении платных подписок
Юрист также отметил, что в текущих условиях банки просто не могут предложить ставку на уровне 15−19%, потому что ставка рефинансирования составляет 20%. А себе в убыток не будет работать ни одна организация.
Обычно если ставка действительно снижена, в кредит «зашиваются» дорогие страховые продукты, которые увеличивают тело займа — по итогу заемщик все равно переплатит, заключил эксперт.
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