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Юрист объяснил, как банки обманывают с вкладами и кредитами

Банки идут на разные хитрости, заманивая клиентов привлекательными условиями по вкладам и кредитам, заявил Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

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Источник: Shutterstock

«Следует внимательно читать договор и не верить в слишком заманчивые предложения. Чаще всего высокие ставки по депозитам предлагают при соблюдении каких-то других условий: выполнении лимита на покупки по картам, приобретении платных подписок и т. д. Или предложение может быть ограничено во времени, например, повышенная ставка действует только первые два месяца», — сказал он NEWS.ru.

Юрист также отметил, что в текущих условиях банки просто не могут предложить ставку на уровне 15−19%, потому что ставка рефинансирования составляет 20%. А себе в убыток не будет работать ни одна организация.

Обычно если ставка действительно снижена, в кредит «зашиваются» дорогие страховые продукты, которые увеличивают тело займа — по итогу заемщик все равно переплатит, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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