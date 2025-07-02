Включили красный: ФАС возбудила 21 дело в отношении сети «Светофор»

Федеральная антимонопольная служба возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор» в 14 регионах, узнали «Известия». Поводом стало наличие в договорах поставок кабальных условий для производителей. Массовые нарушения в работе этой сети зафиксировали и проверки Россельхознадзора — требованиям по качеству не соответствовала значительная часть взятых инспекторами проб молока, мяса, рыбы и продукции из них, куриных яиц. В Госдуме считают, что нынешняя система санкций позволяет некоторым сетям сознательно строить свою бизнес-модель на нарушениях закона «О торговле»: штрафы, которые они платят, мизерны по сравнению с прибылью. Какие более суровые меры предлагают депутаты и общественники для усиления контроля за качеством продуктов в крупных сетях — в материале «Известий».
Что показали масштабные проверки «Светофора»
Региональные управления ФАС возбудили 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети «Светофор». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. Дела возбуждены в ходе проверки ФАС логистических центров «Светофора» на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «О торговле».
Как уточнили в службе, претензии к работе сети выявлены в 14 регионах страны — Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях.
В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика
Справка «Известий»
«Светофор» — российская розничная сеть супермаркетов. Управляет 2,2 тыс. магазинами низких цен под брендами «Светофор» и «Маяк».
Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка компании составила 286,3 млрд рублей (-2,2% к аналогичному периоду 2023-го). Организация занимает пятую позицию в списке крупнейших ритейлеров страны после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».
Одновременно с ФАС проверки торговой сети по поручению правительства провел и Россельхознадзор.
— По итогам проведенных внеплановых выездных проверок в отношении юрлиц и ИП, осуществляющих торговую деятельность под маркой «Светофор», выявлено более 2,5 тыс. нарушений, выдано около 280 предписаний об их устранении, составлено более 1 тыс. протоколов и вынесено почти 1 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности, — сообщили «Известиям» в службе.
Там отметили, что наибольшее количество нарушений выявлено в Красноярском и Краснодарском краях, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской областях.
— Отобрано более 1,5 тыс. проб продукции у более чем 400 производителей России, из которых примерно в одной третьи выявлены несоответствия требованиям Технического регламента ЕАЭС, — сообщили в Россельхознадзоре.
Там пояснили, что больше всего нарушений было обнаружено в молоке и молочной продукции — 51,4%, мясе и и мясной продукции — 21,49%, рыбе и рыбной продукции, куриных яйцах — 20%.
«Известия» направили запрос в торговую сеть «Светофор» с просьбой прокомментировать ситуацию с проверками и их результатами. Также редакция адресовала вопросы в Минпромторг и Роспотребнадзор с просьбой пояснить ситуацию с дальнейшими мерами в отношении работы сети, так как службы продолжают выявлять всё новые нарушения.
Так, на днях суд Оренбурга вынес решение о запрете реализации фальсифицированной молочной продукции в магазинах «Светофора». Проверка местного Роспотребнадзора выявила, что в ассортименте присутствовали сливочное масло, сметана, сыр и другие продукты с незадекларированными растительными жирами, что создает угрозу для здоровья потребителей. В Брянской области 1 июля управление Россельхознадзора сообщило, что выявило в «Светофоре» нарушения условий хранению товаров и реализации различной продукции. В частности, зафиксирована продажа товаров с истекшим сроком годности. В итоге в ряде торговых точек с реализации сняли в общей сложности более 890 кг различной продукции. Возбуждено административное производство.
Это далеко не первые претензии контрольных органов к «Светофору». Масштабные внеплановые проверки торговой сети начались еще в январе 2025 года после обращение в правительство и ФАС зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского.
В частности, Роспотребнадзор с 10 по 30 января проверил почти 1,5 тыс. магазинов «Светофора» в 45 регионах. В результате было изъято 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300 т, составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы более чем на 1,2 млн рублей.
По итогам этих проверок была приостановлена работа 76 объектов сети. Но впоследствии все они возобновили работу. При этом из 1293 предписаний об устранении нарушений 23 так и не были выполнены в установленный срок — материалы по ним ушли в суд, сообщила глава ведомства Анна Попова в ответе на депутатский запрос (есть у «Известий»).
Бизнес-модель на нарушениях закона
В Госдуме считают, что в отношении торговой сети «Светофор» и подобных компаний нужно принимать более жесткие меры, чем просто административные штрафы.— Бизнес-модель этой торговой сети выстроена на нарушениях закона. То есть штрафы, которые она заплатит за продажу потребителям некачественной продукции и нарушение обязательств в отношении поставщиков, несопоставимы с ее прибылью. Поэтому она продолжает и дальше совершать нарушения, не платить вовремя поставщикам и продавать некачественный товар. Но для государства это должно быть неприемлемо. Такую практику надо жестко пресекать, чтобы не возникало желания ее повторить, — пояснил «Известиям» Сергей Лисовский.
По его словам, у добросовестных предпринимателей возникает недоумение, когда некоторые торговые сети показывают успешные результаты работы, используя такие методы. Лисовский не исключил, что результаты последних проверок будут направлены в Генпрокуратуру, а в законодательство будут внесены изменения, чтобы устранить лазейки, позволяющие строить бизнес на игнорировании требований закона.
При этом депутат отметил: действующий мораторий на внеплановые проверки бизнеса, с одной стороны, дает спокойно работать добросовестным производителям, но с другой — недобросовестные предприниматели используют его для того, чтобы получать сверхприбыль и обманывать потребителей и производителей. В связи с этим он предложил менять систему моратория: освобождать от проверок мелкие предприятия, но подвергать им более крупных игроков рынка.— Если взять сферу продовольствия, то этот мораторий очень опасен для страны, — подчеркнул Сергей Лисовский.
Мнение о необходимости усиления наказания разделяет и глава Общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Действительно, ситуация с сетью «Светофор», которую проверяли насколько ведомств, каждое из которых нашло огромный массив серьезных нарушений, указывает на недобросовестную практику умышленного поведения компании. Можно сделать вывод, что она осознанно положена в основу ее бизнес-модели. Поэтому обычные штрафы не могут быть для нее сдерживающим фактором, — сказал «Известиям» общественник.
По его словам, тысячные штрафы не останавливает компанию, чтобы получать миллиардную прибыль на этих нарушениях.— Поэтому необходима трансформация ответственности и введение как минимум оборотных штрафов, а как максимум — дисквалификация и блокировка деятельности, в том числе счетов и хозяйственных операций. То есть система санкций должна быть такой, чтобы у бизнеса не возникало желания нарушать закон, — отметил Олег Павлов.
Общественник считает, что такая практика провоцирует к нарушениям и другие торговые сети, поэтому усиление наказания особенно важно.
Так, в мае этого года, как сообщали «Известия», в заготовках шашлыка, купленных в магазинах «Магнолия» и «Верный», была обнаружена кишечная палочка и сальмонелла. Такими были результаты проверки, проведенной в лаборатории Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции. При последующей проверке «Магнолии» Роспотребнадзором в готовой продукции собственного изготовления сети было зафиксировано отсутствие данных о сроках годности, информации о времени изготовления, сама продукция зачастую продавалась без упаковки, что могло способствовать появлению патогенов.