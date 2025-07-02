Включили красный: ФАС возбудила 21 дело в отношении сети «Светофор»

В Госдуме считают, что в отношении торговой сети «Светофор» и подобных компаний нужно принимать более жесткие меры, чем просто административные штрафы.— Бизнес-модель этой торговой сети выстроена на нарушениях закона. То есть штрафы, которые она заплатит за продажу потребителям некачественной продукции и нарушение обязательств в отношении поставщиков, несопоставимы с ее прибылью. Поэтому она продолжает и дальше совершать нарушения, не платить вовремя поставщикам и продавать некачественный товар. Но для государства это должно быть неприемлемо. Такую практику надо жестко пресекать, чтобы не возникало желания ее повторить, — пояснил «Известиям» Сергей Лисовский.