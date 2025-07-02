Как проверить дееспособность участника сделки с недвижимостью

Участникам сделок с недвижимостью напоминают о необходимости тщательно проверять дееспособность сторон. Как отмечают в Росреестре, при заключении сделок — будь то продажа или обмен жилья, либо иная сделка, направленная на получение выгоды, стороны обязаны «понимать свои действия и осознавать их последствия», то есть обладать полной дееспособностью. В противном случае, например, при покупке квартиры у гражданина, который по возрасту или состоянию здоровья не способен руководить своими поступками, покупатель рискует столкнуться с судебными спорами или даже потерей денежных средств.