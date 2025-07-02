Как проверить дееспособность участника сделки с недвижимостью

Участникам сделок с недвижимостью напоминают о необходимости тщательно проверять дееспособность сторон. Как отмечают в Росреестре, при заключении сделок — будь то продажа или обмен жилья, либо иная сделка, направленная на получение выгоды, стороны обязаны «понимать свои действия и осознавать их последствия», то есть обладать полной дееспособностью. В противном случае, например, при покупке квартиры у гражданина, который по возрасту или состоянию здоровья не способен руководить своими поступками, покупатель рискует столкнуться с судебными спорами или даже потерей денежных средств.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Елена Юрова отмечает, что сделки, заключенные с правообладателем, признанным недееспособным, без согласия попечителя или при отсутствии надлежащего оформления, могут быть признаны судом недействительными. При этом, если будет установлено, что другая сторона знала или должна была знать об обстоятельствах недееспособности, она будет обязана возместить причинённый ущерб.
Для повышения безопасности имущественных сделок московский Росреестр рекомендует запрашивать специальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным.
«Весомая роль в защите имущественных прав отводится органам государственной регистрации. Росреестр обеспечивает своевременную актуализацию сведений о недееспособности или ограниченной дееспособности правообладателей в Едином государственном реестре недвижимости. Такая отметка вносится госрегистраторами на основании поступающих в ведомство решений судебных органов или органов попечительства и опеки, которые должны быть направлены в межведомственном порядке в срок не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу», — подчеркивает Юрова.
Получить соответствующую выписку могут как сами правообладатели или их законные представители, так и лица, наделенные нотариальной доверенностью, залогодержатели, представители государственных органов, а также наследники, арбитражные управляющие и их доверенные лица. Информация предоставляется на бумажном носителе или в электронном виде, причём юридическая сила обоих видов документов одинакова. Стоимость получения выписки — 940 рублей в электронном варианте с электронной подписью или 2 200 рублей на бумаге.
Если в ЕГРН отсутствуют сведения о недееспособности гражданина, но есть сомнения, столичный Росреестр советует нотариальное оформление сделки. По действующему законодательству, сделки с имуществом под опекой, с несовершеннолетними или недееспособными гражданами требуют нотариального удостоверения. В подобной ситуации для регистрации понадобятся документы, подтверждающие полномочия законных представителей, согласия органов опеки или попечительства, а также разрешения на отказ от преимущественного права при наличии в числе сособственников недееспособных или ограниченно дееспособных граждан.
Все необходимые документы в таких случаях передаются нотариусу. Согласно статье 59 закона 218-ФЗ, государственный регистратор прав не осуществляет отдельную проверку законности нотариального документа.
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