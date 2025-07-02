В АТОР рассказали, как возместить потери за отдых на Ближнем Востоке

«Если турист рассчитывает на возмещение морального вреда, то это в суд. А те туристы, которые вынужденно находились в Арабских Эмиратах, Катаре, на Мальдивах, на Шри-Ланке, туроператоры продлевали им там отдых за свой счет», — приводит NEWS.Ru ее слова.