В АТОР рассказали, как возместить потери за отдых на Ближнем Востоке

«Если турист рассчитывает на возмещение морального вреда, то это в суд. А те туристы, которые вынужденно находились в Арабских Эмиратах, Катаре, на Мальдивах, на Шри-Ланке, туроператоры продлевали им там отдых за свой счет», — приводит NEWS.Ru ее слова.
При этом глава АТОР подчеркнула, что тем, кто не смог вовремя вылететь домой из-за обострения ситуации в регионе, туроператоры продлевали проживание в отелях за свой счет.
Ранее в АТОР заявляли, что туроператоры потеряли до 300 млн рублей из-за войны на Ближнем Востоке.
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