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В АТОР рассказали, как возместить потери за отдых на Ближнем Востоке

Российские туристы, которые отправились на отдых в страны Ближнего Востока, могут через суд добиться компенсации за моральный вред. Об этом заявила Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Если турист рассчитывает на возмещение морального вреда, то это в суд. А те туристы, которые вынужденно находились в Арабских Эмиратах, Катаре, на Мальдивах, на Шри-Ланке, туроператоры продлевали им там отдых за свой счет», — приводит NEWS.Ru ее слова.

При этом глава АТОР подчеркнула, что тем, кто не смог вовремя вылететь домой из-за обострения ситуации в регионе, туроператоры продлевали проживание в отелях за свой счет.

Ранее в АТОР заявляли, что туроператоры потеряли до 300 млн рублей из-за войны на Ближнем Востоке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».