Трамп: США и Вьетнам заключили сделку по торговле

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Вашингтон и Ханой достигли договоренностей по вопросам двусторонней торговли. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Подробности последуют позднее», — написал американский лидер в Truth Social.
Трамп 4 апреля заявил, что руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров.
По данным американских властей, товарооборот между США и Вьетнамом по итогам 2024 года составил около $149,6 млрд. Поставки из США во Вьетнам оцениваются в $13,1 млрд, из Вьетнама в США — в $136,6 млрд.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.