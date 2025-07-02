СМИ: Google могут обязать выплатить штраф за незаконный сбор данных

В 2019 году жители Калифорнии подали иск против Google, обвинив компанию в том, что она тайно передавала данные с их Android-устройств на свои серверы через мобильный интернет без их ведома. Это, по мнению пользователей, привело к необоснованному использованию их платного трафика. Согласно иску, компания использовала эти данные для своей выгоды, в частности для улучшения таргетированной рекламы и картографических сервисов.