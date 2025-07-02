Сенатор сравнила среднюю пенсию у мужчин и женщин

«По данным на 2025 год, средний размер пенсии у женщин немного выше, чем у мужчин — около 23 250 рублей против 23 030 рублей. Это связано с тем, что женщин-пенсионеров почти в два раза больше, а также с особенностями существующей пенсионной системы. При этом женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».