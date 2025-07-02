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Россиян предупредили о мошенничестве с онлайн-кинотеатрами

Мошенники внедрили новую схему обмана с использованием совместного просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах, сообщили в ИБ-компании F6.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что жертвами этой схемы уже стали 40 россиян, у которых похищено 343 тысячи рублей.

На первом этапе злоумышленники создают профили привлекательных девушек из крупных российских городов и размещают их в социальных сетях. После установления контакта потенциальной жертве предлагают совместно посмотреть фильм через онлайн-сервис.

Далее мошенники отправляют фишинговую ссылку на сайт онлайн-кинотеатра: пользователям iOS предлагается перейти по поддельной ссылке, а владельцам Android — скачать установочный файл с вредоносным программным обеспечением. Это ПО позволяет преступникам получать доступ к входящим SMS-сообщениям на устройстве. Для продолжения просмотра мошеннический сайт запрашивает оплату подписки, минимальная сумма которой составляет 100 рублей, что позволяет злоумышленникам получать данные банковских карт пользователей.

«С начала 2025 года схема с “кино на расстоянии” помогла злоумышленникам обмануть более 40 человек, у которых похитили 343 тыс. рублей. Средняя сумма ущерба составила 8 тыс. рублей», — сообщили в компании F6.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»