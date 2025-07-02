Россиян предупредили о мошенничестве с онлайн-кинотеатрами

Далее мошенники отправляют фишинговую ссылку на сайт онлайн-кинотеатра: пользователям iOS предлагается перейти по поддельной ссылке, а владельцам Android — скачать установочный файл с вредоносным программным обеспечением. Это ПО позволяет преступникам получать доступ к входящим SMS-сообщениям на устройстве. Для продолжения просмотра мошеннический сайт запрашивает оплату подписки, минимальная сумма которой составляет 100 рублей, что позволяет злоумышленникам получать данные банковских карт пользователей.