Разработчики «Мира танков» перешли в собственность государства

Согласно регистрационным документам, с которыми ознакомились РИА Новости, с 11 июня 2024 года учредителем «Леста» значится Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), получившее 100% долей компании.
Еще две организации — «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» — перешли в собственность государства 18 июня. Официальные данные из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждают факт смены учредителей во всех трех компаниях, все юридические лица продолжают действовать.
Ранее Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Леста», российского разработчика «Мира танков».
Прокурорский иск обосновывался необходимостью запрета деятельности объединения, совладельцем которого назывались Малика Хатажаев и Виктор Кислый, владелец Wargaming.net, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Кроме того, иск включал требование о передаче в собственность государства долей в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».
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