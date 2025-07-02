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Минфин: новых решение по «Газпрому» нет

Без решения правительства о дополнительной индексации цен на газ для промышленных потребителей говорить про налоговые решения для «Газпрома» нельзя. Об этом заявил Алексей Сазанов, статс-секретарь — замминистра финансов РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Действительно, обсуждается, но по объему индексации это [нужно спрашивать] Минэнерго. <…> Когда будет понятен ее объем, можно будет говорить о налогах», — сказал он журналистам.

По словам замглавы Минфина, сначала нужно понять, насколько тариф дополнительно будет повышен. «Поэтому мы ждем. Нельзя повысить НДПИ без тарифных решений», — пояснил Сазанов.

Напоминаем, что правительство России сейчас прорабатывает возможность дополнительной индексации цен на газ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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