Минфин: новых решение по «Газпрому» нет

«Действительно, обсуждается, но по объему индексации это [нужно спрашивать] Минэнерго. <…> Когда будет понятен ее объем, можно будет говорить о налогах», — сказал он журналистам.
По словам замглавы Минфина, сначала нужно понять, насколько тариф дополнительно будет повышен. «Поэтому мы ждем. Нельзя повысить НДПИ без тарифных решений», — пояснил Сазанов.
Напоминаем, что правительство России сейчас прорабатывает возможность дополнительной индексации цен на газ.
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