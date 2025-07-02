Костин призвал не робко назвать две причины ситуации в экономике

Костин предложил оценивать ситуацию исходя из положения, «в которое попала страна». «Это большие военные расходы. Помимо того, что они вообще большие и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», — сказал он. Вторая причина — это «огромное количество санкций».