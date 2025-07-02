Костин призвал не робко назвать две причины ситуации в экономике

Причиной «инфляции у нас являются большие военные расходы». Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Он указал, что говорить о проблемах в экономике «нам помогает президент», который дважды об этом рассказал на прошедшей неделе. Костин добавил, что «мы всегда очень робкие», когда пытаемся говорить о ситуации в экономике.
Костин предложил оценивать ситуацию исходя из положения, «в которое попала страна». «Это большие военные расходы. Помимо того, что они вообще большие и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», — сказал он. Вторая причина — это «огромное количество санкций».
О том, что Россия тратит 13,5 трлн руб. на военные расходы из 223 трлн руб. ВВП, на прошлой неделе заявил президент России Владимир Путин. «А весь, значит, наш ВВП — 223,3 трлн руб. Вот 13,5 от 223 — много или мало? Немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», — говорил Путин.
В экономике России идет не рецессия, а «плановое охлаждение экономики», говорил в июне министр финансов Антон Силуанов. «Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — говорил министр.
Читайте РБК в Telegram.