Источник: в Турции решены проблемы с обменом долларов

По его словам, которые приводит агентство «Прайм», вопрос вызвал жалобы со стороны туроператоров, однако в настоящее время ситуация стабилизировалась, и случаев масштабных затруднений при обмене валюты не фиксируется.
Напомним, сложности с приемом долларов, выпущенных до 2013 года, начали возникать осенью прошлого года. Это привело к неудобствам для российских путешественников за границей, учитывая, что в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах преимущественно принимают купюры нового образца. В государствах Юго-Восточной Азии также фиксируется дисконтирование старых банкнот при их обмене.
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев ранее обращал внимание на то, что эта проблема имеет глобальный характер: различные кредитные организации по всему миру, в том числе и в России, неохотно принимают доллары прежних серий. Более того, в феврале российские банки предупредили клиентов о потенциальных трудностях с приобретением новых купюр, указав на возможный дефицит и введение дополнительных комиссий за покупку американской валюты нового поколения.
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