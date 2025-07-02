Источник: в Турции решены проблемы с обменом долларов

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев ранее обращал внимание на то, что эта проблема имеет глобальный характер: различные кредитные организации по всему миру, в том числе и в России, неохотно принимают доллары прежних серий. Более того, в феврале российские банки предупредили клиентов о потенциальных трудностях с приобретением новых купюр, указав на возможный дефицит и введение дополнительных комиссий за покупку американской валюты нового поколения.