Греф предупредил о рисках переохлаждения российской экономики

«Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. И, конечно, я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки. <…> И сегодня мы находимся в моменте, когда время очень взвешенно, очень опираясь на цифры принимать выверенные решения», — подчеркнул он.
Вместе с тем Греф констатировал наличие значительного числа признаков замедления темпов роста экономики.
«Признаков того, что экономика стала резко тормозить достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда», — отметил глава Сбербанка.
В то же время, опираясь на последние статистические данные, Греф подчеркнул, что в начале года ситуация «не такая печальная».
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