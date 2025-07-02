Греф предупредил о рисках переохлаждения российской экономики

«Признаков того, что экономика стала резко тормозить достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда», — отметил глава Сбербанка.