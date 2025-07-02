Год без льгот: как изменился рынок российской недвижимости без массовой ипотеки

За четыре года действия льготная программа изменила весь ландшафт рынка недвижимости в РФ: застройщики адаптировали проекты под массового покупателя с ипотекой, банки нарастили объемы кредитования, а цены на жилье в крупных городах выросли почти вдвое. Отмена программы ознаменовала переход в принципиально новый этап развития рынка недвижимости — без дешевых денег, но с сохранившимися высокими ценами и изменившимся поведением потребителей. Сегодня, спустя год после этой поворотной точки, можно говорить не просто об откате, а о начале глубокого структурного сдвига на рынке.