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ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя «Волгонефть-212»

Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства ООО «Кама шиппинг», торгово-чартерного фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение у Керченского пролива.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как свидетельствуют материалы арбитражного суда Пермского края, соответствующее заявление поступило от межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю.

ООО «Кама шиппинг» выступало фрахтователем танкера «Волгонефть-212», который вместе с судном «Волгонефть-239» затонул 15 декабря 2024 года. По предварительным данным, оба танкера перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, сформирована правительственная комиссия для координации усилий. По оценке Минтранса России, около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в морскую акваторию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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