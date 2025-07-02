ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя «Волгонефть-212»

Как свидетельствуют материалы арбитражного суда Пермского края, соответствующее заявление поступило от межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю.
ООО «Кама шиппинг» выступало фрахтователем танкера «Волгонефть-212», который вместе с судном «Волгонефть-239» затонул 15 декабря 2024 года. По предварительным данным, оба танкера перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.
Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, сформирована правительственная комиссия для координации усилий. По оценке Минтранса России, около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в морскую акваторию.
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