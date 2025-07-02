Экспортеры в «ножницах» и сдвиги в экономике: о чем говорила Набиуллина на Финансовом конгрессе

Экономика адаптировалась
Набиуллина отметила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям.
«Структурная адаптация к внешним ограничениям, на мой взгляд, в основных чертах завершилась. То есть мы показали, что мы к этому умеем адаптироваться, но на повестку сейчас выходят структурные сдвиги совершенно нового типа, прежде всего технологические. И они могут быть более масштабными по последствиям, чем-то, что мы вот переживали предыдущие два года», — сказала она.
К структурным сдвигам глава ЦБ отнесла стремительное внедрение искусственного интеллекта во все отрасли — от медицины и финансов до логистики и образования.
«Это не просто автоматизация, это фундаментальное изменение способов производства и управления», — добавила она.
Набиуллина также отметила, что одно из структурных изменений, которое бросает вызов экономике, связано с финансами — сегодня мы должны опираться на внутренние источники финансирования взамен модели, которая была, когда предприятия РФ получали дешевое зарубежное финансирование. «И надо сказать, что финансовая система это испытание выдержала», — подчеркнула председатель ЦБ.
Кроме того, структурные сдвиги в экономике России происходят быстрее ожиданий.
«На мой взгляд, структурные сдвиги в нашей экономике — они очевидны, и они масштабные. Они происходят быстрее, чем я, например, ожидала», — указала она.
Замедлению быть
Набиуллина подчеркнула, что замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет.
На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, переходим через период вот именно циклического перегрева с циклическим охлаждением. И кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики.
Неспокойные времена
При этом, глава регулятора отметила, что впереди неспокойные времена.
«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала она.
Удорожание рабочей силы
Набиуллина также подчеркнула, что удорожание рабочей силы — это «долгосрочные реалии».
«Вторая группа сдвигов связана с ускорением роста в отдельных секторах — машиностроении, приборостроении. И приоритеты национальной обороны и технологического суверенитета, они, конечно, потребовали дополнительных значительных ресурсов и перераспределения этих ресурсов внутри экономики. Следствием первого и второго является изменение ситуации на рынке труда — удорожание рабочей силы. Я считаю, что удорожание рабочей силы — это не преходящий фактор, это для нас долгосрочные реалии», — рассказала председатель ЦБ.
Инфляция
Глава Банка России отметила замедление инфляции быстрее ожиданий.
«Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, замедление инфляции до уровней ниже цели даст Банку России пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем он прогнозировал ранее.
«Суммарно все сигнализирует о замедлении роста деловой активности, но с очень высоких темпов, которые были в 2023—2024 годах. И если вот эти опасения, индикаторы, будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы видим, будет снижаться ниже цели. И это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали», — объяснила председатель регулятора.
При этом она признала, что найти взвешенное решение, чтобы снизить инфляцию и избежать переохлаждения экономики, сложно.
Действительно, перед нами всеми общая задача достаточно сложная — найти взвешенное решение, чтобы, с одной стороны, устойчиво снижать инфляцию, с другой стороны — перейти к сбалансированным темпам роста экономики без переохлаждений. И, конечно, для нас важны индикаторы в этот переломный период, где мы находимся. <…> Но если присмотреться, что является главными индикаторами на пути «экономика в перегреве или переохлаждении», — это все-таки инфляция и рынок труда.
По данным Набиуллиной, перегрев выражался в ускорении инфляции и дефиците на рынке труда, который проявлялся в росте зарплат, опережающим рост производительности.
Экспортеры «в ножницах»
Говоря о ситуации с компаниями, Набиуллина отметила, что экспортеры оказались в «ножницах» из высокого спроса и низкого валютного курса.
«Действительно, экспортерам сейчас очень сложно, они оказались в ножницах — высокие ставки, низкий курс, еще и падение цен, и не только цен, по некоторым из спроса на экспортных рынках. <…> Но все-таки экономике нужен такой курс, рыночной экономике, который отражает спрос, баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников», — отметила она.
Слабый курс
Как указала Набиулина, экспортеры хотели бы более слабый валютный курс.
Но я не уверенна, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт, оборудование для технологической модернизации. Поэтому, на мой взгляд, курс важно, чтобы он был в интересах всей экономики, важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков. И чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латания регулирования и подгонки курса под те или иные нужны.
Глава ЦБ призвала «дорожить» рыночным валютным курсом, который уравновешивает интересы разных экономических игроков.
Кроме того, сказала председатель Банка России, слабый курс национальной валюты зачастую выступает признаком уязвимости экономики и недоверия граждан к собственной валюте.
«Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе. <…> Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему нужно стремиться», — подчеркнула Набиуллина.
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