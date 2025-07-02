Экспортеры в «ножницах» и сдвиги в экономике: о чем говорила Набиуллина на Финансовом конгрессе

На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, переходим через период вот именно циклического перегрева с циклическим охлаждением. И кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики.