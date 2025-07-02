Эксперт спрогнозировал россиянам большие зарплаты в июле

«В июле третий месяц подряд вторая выплата оклада будет больше первой, но перекос будет незначительным по сравнению с маем и июнем. Это связано с числом рабочих дней в каждой из половин месяцев. В июле 23 рабочих дня — в первой половине месяца 11 рабочих дней, а во второй половине — 12 рабочих дней. В июне такое соотношение было 8 и 11 соответственно (19 рабочих дней), а в мае — 7 и 11 соответственно (18 рабочих дней)», — сообщил он «Газете.Ru».
Как напомнил экономист, согласно Трудовому кодексу РФ, оклад выплачивается не реже двух раз в месяц. При этом в случае выплаты зарплаты два раза в месяц при расчете конкретной величины выплачиваемой суммы оклада принимается в учет число рабочих дней соответствующей половины месяца.
Балынин привел расчеты на примере оклада в 71 тысячу рублей. За первую половину июля сумма к выплате составит 33 956,52 рубля (после удержания НДФЛ — 29 542,52 рубля), во второй половине — 37 043,48 рубля (после налога — 32 227,48 рубля). Для сравнения, в июне первая часть зарплаты составляла 26 008,74 рубля «на руки», вторая — 35 761,26 рубля, а в мае выплаты после вычета НДФЛ достигли 24 022,11 рубля за первую половину месяца и 37 747,89 рубля за вторую.
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