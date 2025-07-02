Эксперт рассказала, сколько денег нужно хранить на всякий случай

«Незапланированные расходы, связанные с поломкой техники, болезнями или другими непредвиденными ситуациями, могут возникнуть в любой момент. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, важно заранее сформировать резерв в размере двух-трех зарплат. Формировать такую сумму сразу бывает сложно, если только не получен крупный разовый доход, например, от продажи имущества», — пояснила «Газете.Ru» Валишвили.
По ее словам, наличие такого резерва позволит семье прожить несколько месяцев без значительных изменений в качестве жизни — даже если возникнут проблемы со здоровьем, временная потеря трудоспособности или увольнение. За это время можно будет восстановиться и найти новую работу.
Для решения более мелких проблем, например ремонта автомобиля, обычно хватает суммы, равной одной зарплате. Валишвили советует откладывать минимум 10% от ежемесячного дохода, независимо от его размера. Даже при зарплате на уровне МРОТ формирование накоплений возможно и необходимо.
Для хранения средств эксперт рекомендует использовать банковские вклады по принципу «лесенки», когда накопления разбиваются на несколько вкладов с разными сроками — от нескольких месяцев до года. Это позволяет быстро получить доступ к части денег при необходимости и одновременно заработать на процентах.
Альтернативой вкладам могут быть накопительные счета, но стоит учитывать, что ставки по ним банк может менять в любой момент.
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