Экономист объяснил, как индексация вычета на кружки поможет россиянам

«Данную инициативу следует поддержать, поскольку инфляция по-прежнему является значимым макроэкономическим показателем, ее влияние на население в обсуждении не нуждается», — сказал он.
Как пояснил экономист, рост цен на услуги по дополнительному образованию для детей является опережающим. Если годовая инфляция в целом по экономике в мае составила 9,9%, согласно данным Банка России, то в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования, как указывал Росстат, подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом.
Согласно его прогнозу, по итогам 2025 г. можно ожидать рост цен на 12−20% в зависимости от кружков и секций.
Расходы на качественное дополнительное образование в Москве только на одного ребенка в месяц начинаются с 8−10 тыс. руб., продолжил Сергей Суетин.
«Если ребенок посещает 3−4 кружка/секции — сумма вырастает до 30−40 тыс. руб. Если же мы говорим об углубленном изучении английского, других востребованных дисциплин или продвинутых программах подготовки в области физкультуры и спорта — стоимость будет существенно выше», — отметил он.
Эксперт напомнил, что, согласно действующему законодательству, в расходы можно включить оплату образовательных услуг детского сада, школы, учебного центра, автошколы, школы искусств, музыкальной или художественной школы, спортивной секции. Список достаточно широк, поэтому индексация необходима, подчеркнул он.
Кроме того, добавил специалист, речь идет не только о детях и подростках, но и о молодежи. «Вычет положен до достижения ребёнком 18 лет, после этого — только при обучении ребёнка, в том числе бывшего подопечного, на очном отделении до достижения ими 24 лет. При этом не имеет значения, дистанционно проводится обучение или офлайн», — рассказал Сергей Суетин.
Говоря о том, поможет ли такая мера россиянам, эксперт ответил положительно. По его словам, особенно выиграют средний класс и многодетные семьи.
«Безусловно, данная мера окажет на бюджет отрицательное воздействие, снизятся доходы. Но! Уже сегодня мы не досчитаемся самых обычных водителей, которых не хватает современному рынку труда. А в долгосрочном периоде мы недосчитаемся талантливых специалистов и спортсменов, которые могли бы раскрыть свой талант в детстве», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».