Экономист объяснил, как индексация вычета на кружки поможет россиянам

Кроме того, добавил специалист, речь идет не только о детях и подростках, но и о молодежи. «Вычет положен до достижения ребёнком 18 лет, после этого — только при обучении ребёнка, в том числе бывшего подопечного, на очном отделении до достижения ими 24 лет. При этом не имеет значения, дистанционно проводится обучение или офлайн», — рассказал Сергей Суетин.