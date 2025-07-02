Деньги в отсрочку: долги по зарплатам в России выросли в три раза

По итогам II квартала профсоюзных данных по России пока нет, но, как следует из их оперативных мониторингов, за апрель задолженность оценивается в 911 млн рублей (что меньше данных Росстата), однако там отмечается, что нет цифр по ряду предприятий, которые фигурировали в мониторинге за март. Аналогичная ситуация с маем — там размер задолженности профсоюзы оценили в 834 млн. Но в их мониторинге отмечается, что нет данных о шести компаниях, где не платят зарплаты в течение двух месяцев, по двум, где не платят пять месяцев, и по одной, где не платят в течение четырех месяцев. Кроме того, нет данных и по ряду компаний, находящихся в стадии банкротства.