Деньги в отсрочку: долги по зарплатам в России выросли в три раза

Задолженность по заработной плате в России в конце I квартала 2025 года выросла в три раза, следует из доклада Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП). Со ссылкой на официальные данные они отмечают, что в конце 2024 года года она составляла 0,5 млрд рублей, а к концу марта достигла 1,5 млрд. Впрочем, по собственным подсчетам профсоюзов, за I квартал она была существенно выше — 2,4 млрд рублей. Роструд проводит сверку сведений профсоюзных организаций, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там отметили, что мониторинг включает в себя показатели по задолженности ликвидированных предприятий, а также может содержать уже погашенные или значительно сниженные долги.
Какова задолженность по зарплатам
Задолженность по зарплате в России на конец марта 2025 года значительно выросла и стала рекордной, следует из доклада Всеобщей конфедерации профсоюзов (есть у «Известий»).
«В 2025 году в ряде стран проблема своевременной и полной выплаты зарплаты обостряется, — говорится в документе. — Так, в России в основном в производственной сфере в марте 2025 года задолженность по заработной плате возросла по сравнению с декабрем 2024 года в три раза, достигнув, по данным статистики, 1,5 млрд рублей, а по данным профсоюзов — 2,4 млрд рублей», — говорится в документе.
Под «данными статистики» имеются в виду подсчеты Росстата. На 1 января 2025 года объем задолженности составил почти 508 млн рублей. На конец мая она оказалась более 1,6 млрд рублей (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост в 3,4 раза). Эта сумма максимальная с 2020 года, когда размер задолженности по зарплатам составлял 2,1 млрд рублей, следует из доклада. В 2021 году — 1,6 млрд, в 2022-м — 0,8 млрд, в 2023-м — 0,6 млрд.
В Роструде «Известиям» сообщили, что получили данные профсоюзного мониторинга, в котором содержатся сведения по 71 организации с общей суммой задолженности около 2,4 млрд рублей.
— Сейчас проводится сверка полученных сведений, — сообщили в ведомстве. — Необходимо учитывать, что мониторинг включает в себя данные по задолженности ликвидированных предприятий, а также уже погашенной задолженности или значительно сниженной на текущий момент.
Реальный факт задолженности устанавливается государственной инспекцией труда в ходе контрольно-надзорных мероприятий и анализа первичных документов, отметили в ведомстве. За пять месяцев 2025 года по итогам проверок уже были восстановлены права свыше 117 тыс. работников.
— Также напомним, что с марта 2025 года в каждом субъекте РФ начали работу межведомственные комиссии, которые следят за ситуацией с выплатами, в том числе отслеживают факты задолженности, причины их появления и предлагают комплексные решения по устранению долгов, — заявили в Роструде. — Рассчитываем, что за счет работы таких комиссий совместно с государственными инспекциями труда, органами прокуратуры, отраслевыми ведомствами и самими работодателями они будут максимально оперативно погашены.
Доклад ВКП базировался на данных статистических служб государств СНГ и исследованиях национальных профцентров. Как следует из документа, в Таджикистане задолженность по зарплате на 1 марта 2025 года возросла почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, превысив 33,1 млн сомони ($3 млн). Она в основном относилась к предприятиям добывающей отрасли, сельского хозяйства и транспорта.
А в Узбекистане на 1 января 2025 года просроченная задолженность по зарплате составляла почти 293 млрд сумов ($23,1 млн), ее основная часть приходилась на крупные компании сектора нефти, газа и геологии. В Киргизии на 1 февраля 2025 года общая задолженность составила 94,2 млн сомов (более $1 млн), это на 6% ниже аналогичного показателя прошлого года.
По итогам II квартала профсоюзных данных по России пока нет, но, как следует из их оперативных мониторингов, за апрель задолженность оценивается в 911 млн рублей (что меньше данных Росстата), однако там отмечается, что нет цифр по ряду предприятий, которые фигурировали в мониторинге за март. Аналогичная ситуация с маем — там размер задолженности профсоюзы оценили в 834 млн. Но в их мониторинге отмечается, что нет данных о шести компаниях, где не платят зарплаты в течение двух месяцев, по двум, где не платят пять месяцев, и по одной, где не платят в течение четырех месяцев. Кроме того, нет данных и по ряду компаний, находящихся в стадии банкротства.
Где самые высокие долги
Выше всего долговой объем в России, по подсчетам профсоюзов, в новых регионах: в марте он составлял более 1,3 млрд рублей, а в мае — 561 млн, но снижение может объясняться непоступившими данными.
Среди антилидеров — неплательщиков зарплат в марте 2025 года значилось ООО «ДСК» из Тверской области, работающее в сфере дорожного строительства. Как отмечается в документе, предприятие было должно 608 млн рублей 3657 работникам. В майском оперативном мониторинге этого предприятия нет. «Известия» попытались связаться с компанией, но на звонки там не ответили. Согласно базе Rusprofile, сейчас предприятие выступает в качестве ответчика в 48 арбитражных процессах на общую сумму почти в 930,3 млн рублей. Аналитики отмечают, что резкий рост исков в адрес компании может быть показателем проблем у контрагента и риска ликвидации или банкротства.
В процессе банкротства находится ООО «Шахта “Инская” — предприятие расположено в Кемеровской области, зарегистрировано в Новосибирске. В марте оно было должно 65 млн рублей своим сотрудникам. В мае Федеральная налоговая служба (ФНС) наложила обеспечительные меры на 11 имущественных объектов компании. В майском мониторинге отмечается, что данных о том, погашена ли задолженность перед сотрудниками, у профсоюзов нет.
ООО «Рассвет» из Тульской области, которое работает в сфере общественного питания, в марте было должно своим сотрудникам 36 млн рублей. Компания также находится в стадии банкротства. Сейчас у судебных приставов в работе 59 исполнительных производств по этой организации на сумму в почти 37,5 млн рублей.
А в майском мониторинге одним из антилидеров было ООО «Энерготехсервис» из Башкирии, которое занималось работами в сфере электромонтажа. Сейчас предприятие ликвидировано, но долги, по данным профсоюзов, остались.
В Ярославской области самая высокая зарплатная задолженность, по данным за май, относится к ликвидированному торговому предприятию «Русьхлеб» — это 49,3 млн рублей. Еще 21,7 млн в мае было должно сотрудникам судостроительное АО «Калининградское предприятие “Эра”, которое находится в процессе банкротства.
Вице-президент «Опоры России», председатель комитета по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников напомнил, что на конец мая 2025 года наибольшая задолженность по заработной плате была зафиксирована в строительстве — около 776 млн рублей, в обрабатывающем производстве — около 200 млн рублей, в сфере водоснабжения и утилизации отходов — более 150 млн рублей.
— По региональному распределению наиболее напряженная ситуация фиксируется в Уральском федеральном округе, а также в Сибирском федеральном округе. Это промышленные территории с высокой долей предприятий, зависимых от заемных средств и госзаказа, что делает их особенно уязвимыми в условиях жесткой финансовой политики, — сказал Дмитрий Пищальников.
Эксперт отметил, что в 2024 году Федеральная инспекция труда зафиксировала более 18 тыс. обращений граждан по поводу задержек заработной платы — на 37% больше, чем в 2023 году. В 2025 году эта тенденция сохранилась: только в феврале количество обращений выросло более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот тренд, по его мнению, сохранится и дальше.
— Наибольшее количество жалоб поступает от сотрудников малых и средних предприятий, в том числе организаций, работающих на госзаказах или ориентированных на внутренний локальный рынок. Существенный рост обращений зафиксирован со стороны работников строительной отрасли и предприятий обрабатывающей промышленности, особенно в отдаленных регионах, — рассказал Дмитрий Пищальников.
Почему растет задолженность
Задолженность — следствие недостатка у предприятий оборотного капитала, полагает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
— Высокая ключевая ставка ЦБ РФ усугубила невозможность его пополнения за счет кредитных средств, а по уже взятым ранее кредитам и обязанностям перед бюджетом приходится делать выплаты в первую очередь, — сказала она.
А Дмитрий Пищальников назвал ситуацию не только результатом кассовых разрывов, а следствием совокупности острых макроэкономических факторов: высокой ключевой ставки, укреплением рубля до уровня 80 рублей за доллар, что снижает рублевую выручку экспортеров, процентными ставками по корпоративным кредитам, которые в 2025 году находятся на уровне 22−25%. Еще одним фактором он назвал инфляционное давление.
— Годовая инфляция в мае 2025 года составила 9,88%, что значительно снижает покупательскую способность, увеличивает издержки и при этом не позволяет предприятиям компенсировать затраты за счет роста цен. Доходность падает, а обязательства растут, — сказал он.
Независимый эксперт Андрей Бархота и вовсе назвал ситуацию «экзистенциальным вызовом» для компаний.
— Издержки растут быстрее выручки, — сказал он. — Большинство предприятий имеют кредиты по плавающим ставкам. В условиях рекордной ключевой ставки ежемесячный платеж по долгам компаний может вырасти на 30−70% относительно того, который был 12−18 месяцев назад. В результате предприятия стоят перед дьявольским выбором: допустить задержки выплат заработных плат или просрочку по обслуживанию кредитов. Но последнее может закрыть возможности финансирования навсегда параллельно со снижением кредитного рейтинга. В результате чаще предприятия вынуждены допускать задержки с оплатой труда.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что не стоит забывать и о перегреве рынка труда.
— Предприятия, испытывающие дефицит квалифицированных кадров, были вынуждены повышать зарплаты, чтобы переманивать или удерживать сотрудников, особенно в регионах с активной промышленностью, — напомнил он. — Однако в условиях сужающегося спроса и стагнации в ряде сегментов зарплатные обязательства начинают давить на операционные бюджеты, что и приводит к накапливанию задолженности.
Что грозит за невыплату зарплаты
Для работников ситуации задержки зарплат особенно болезненны — люди вынуждены брать кредиты, чтобы прокормить семью и банально погасить квартплату, сказала «Известиям» заместитель генерального секретаря ВКП Маргарита Усова.
— Для помощи со стороны профсоюзов работникам необходимо обращаться в первичные профорганизации, отраслевые профсоюзы, их организации в регионах либо национальные профцентры, — заявила она.
В зависимости от объемов и длительности задолженности по заработной плате в отношении компании и ее руководства может применяться материальная, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, напомнил советник, руководитель практики трудового права и защиты данных Stonebridge Legal Денис Бушнев.
— Как правило, стороны предпочитают этот вопрос решать мирным путем, — отметил он. — Например, за счет постепенного погашения задолженности с выплатой процентов. Начисляется процент ежедневно, начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены.
Например, при задолженности в 70 тыс. рублей размер санкции составит примерно 38 рублей за каждый день просрочки, добавил кандидат юридических наук, директор практики организационного развития «КСК Групп», эксперт по поведенческому анализу личности (CPBA) Михаил Меркулов.
Помимо материальной ответственности возможны также штрафы от 5 до 50 тыс. рублей и даже уголовное наказание до трех лет лишения свободы руководителя предприятия, указал старший юрист практики трудового права юридической компании «Центральный округ» Олег Гринев.
— Особенно если речь идет о длительной задержке выплат, — подчеркнул он. — Когда предприятие проходит процедуру банкротства, его работники приобретают статус кредиторов по отношению к организации.
В период этой процедуры, по его словам, заработная плата выплачивается им в качестве текущих платежей, то есть в приоритетном порядке — раньше, чем удовлетворяются требования кредиторов, задолженность перед которыми возникла до начала процедуры банкротства.
При отсутствии имущества и денежных средств у работодателя-банкрота все долги, включая заработную плату, прекращаются, то есть прощаются, добавил Михаил Меркулов. Единственный шанс взыскания остается через привлечение к субсидиарной ответственности бенефициаров работодателя.