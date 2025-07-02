Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения временно запретила ввоз одной из марок российского мороженого

Армения ввела временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», выпускающей продукцию под брендом «Коровка из Кореновки», сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны.

Источник: РИА "Новости"

Армения ввела временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», выпускающей продукцию под брендом «Коровка из Кореновки», сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны.

Запрет действует в отношении партий, которые были импортированы после 2 июля.

«Решением главы инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого “Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури” (торговая марка “Коровка”) производства российского ООО “Фабрика настоящего мороженого”, — говорится в сообщении.

Решение было принято на основании оценки риска безопасности пищевых продуктов. В одной из партий продукции зафиксировали превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

«Отдано распоряжение о запрете продажи, отзыве, уничтожении или утилизации партии», — добавили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор заявил о введении с 27 июня 2025 года нового порядка ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию. Доступ в страну цветочной продукции происхождением и отправлением из страны будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости.

Решение было принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну «истинно армянской» цветочной продукции.

Узнать больше по теме
ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью
В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.
Читать дальше