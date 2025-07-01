Юрист рассказал, как получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья

Когда государство вводит временный мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков (например, в связи с экономическим кризисом или пандемией), дольщик временно не может взыскать неустойку или штраф за просрочку сдачи жилья. Право на компенсацию при этом не исчезает — оно только «приостанавливается» на срок действия моратория.