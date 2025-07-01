Юрист рассказал, как получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья

По его словам, покупатель квартиры в строящемся доме (участник долевого строительства) имеет право на компенсацию в виде неустойки (пени), если застройщик нарушил срок передачи жилья, установленный договором. Это предусмотрено Федеральным законом об участии в долевом строительстве (пункт 2 статьи 6) и Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 309).
«Если застройщик передает квартиру позже обозначенной даты — он обязан выплатить вам неустойку за каждый день просрочки», — отметил эксперт.
Юрист объяснил, как работает механизм расчета компенсации: «Неустойка рассчитывается по формуле: одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены квартиры за каждый день просрочки».
Чтобы получить компенсацию, необходимо действовать следующим образом:
- Зафиксируйте факт просрочки передачи квартиры: дата передачи должна быть четко отражена в договоре и актах приема-передачи.
- Подготовьте и отправьте застройщику письменную претензию с требованием выплатить неустойку и расчетом суммы.
- Дождитесь ответа застройщика (по закону — не более 10 дней).
- Если застройщик ответит отказом либо проигнорирует претензию — обращайтесь в суд с иском о взыскании неустойки и компенсации убытков (если есть дополнительные расходы из-за просрочки).
Митин также прокомментировал, как государственный мораторий влияет на штрафы для застройщиков.
Когда государство вводит временный мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков (например, в связи с экономическим кризисом или пандемией), дольщик временно не может взыскать неустойку или штраф за просрочку сдачи жилья. Право на компенсацию при этом не исчезает — оно только «приостанавливается» на срок действия моратория.
Сроки сдачи объектов могут быть сдвинуты значительно, а предусмотренная законом неустойка едва ли покроет фактические расходы дольщиков на аренду временного жилья и сопутствующие траты, заключил юрист.
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