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Юрист рассказал, что делать, если на ваш паспорт оформили микрозаем

Мошенникам достаточно одно фото паспорта, чтобы оформить на вас заем. Об этом рассказал «Газете.Ru» Заур Лапугов, юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры».

Авторы и эксперты
Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Если коллекторы звонят по долгам, сначала уточните, от какого кредитора и по какому должнику идут звонки. Запросите у организации документы, подтверждающие обязательства. Если долг к вам не относится, вероятно, мошенники использовали ваши паспортные данные для оформления микрозайма или кредита, рассказал «Газете.Ru» юрист Заур Лапугов из ООО «Афонин, Божор и партнеры».

Крупные банки тщательно проверяют новых заемщиков: анализируют кредитную историю, требуют подтверждение дохода и другие документы, гарантирующие платежеспособность. Поэтому получить кредит на чужое имя в банке без ведома человека практически невозможно.

Но с микрофинансовыми организациями ситуация сложнее. Для оформления займа мошенникам иногда достаточно лишь фотографии паспорта — и дело в кармане, объясняет Лапугов.

Если вы обнаружили, что на ваше имя оформлен микрозайм или кредит, нужно сразу обратиться в финансовую организацию, где заключен договор. Там проведут внутреннее расследование, и при подтверждении мошенничества долг спишут. Если кредитор отказывается аннулировать задолженность, следует подать иск в суд.

Вероятность выиграть дело высока: суд назначит почерковедческую экспертизу, чтобы проверить подлинность подписи на договоре. Однако самые сложные случаи — когда заем оформлен онлайн через портал «Госуслуги». При авторизации через этот сервис заем считается легитимным, поскольку подтверждает личность заемщика с помощью реального аккаунта. В таких случаях доказать мошенничество гораздо труднее из-за отсутствия явных нарушений.

В любом случае, необходимо обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Получение кредита на чужое имя — уголовно наказуемый факт. К заявлению приложите копии документов из кредитной организации и, если есть, справку об утрате паспорта. Эти материалы помогут полиции найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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