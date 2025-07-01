Юрист рассказал, что делать, если на ваш паспорт оформили микрозаем

Если коллекторы звонят по долгам, сначала уточните, от какого кредитора и по какому должнику идут звонки. Запросите у организации документы, подтверждающие обязательства. Если долг к вам не относится, вероятно, мошенники использовали ваши паспортные данные для оформления микрозайма или кредита, рассказал «Газете.Ru» юрист Заур Лапугов из ООО «Афонин, Божор и партнеры».
Но с микрофинансовыми организациями ситуация сложнее. Для оформления займа мошенникам иногда достаточно лишь фотографии паспорта — и дело в кармане, объясняет Лапугов.
Если вы обнаружили, что на ваше имя оформлен микрозайм или кредит, нужно сразу обратиться в финансовую организацию, где заключен договор. Там проведут внутреннее расследование, и при подтверждении мошенничества долг спишут. Если кредитор отказывается аннулировать задолженность, следует подать иск в суд.
Вероятность выиграть дело высока: суд назначит почерковедческую экспертизу, чтобы проверить подлинность подписи на договоре. Однако самые сложные случаи — когда заем оформлен онлайн через портал «Госуслуги». При авторизации через этот сервис заем считается легитимным, поскольку подтверждает личность заемщика с помощью реального аккаунта. В таких случаях доказать мошенничество гораздо труднее из-за отсутствия явных нарушений.
В любом случае, необходимо обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Получение кредита на чужое имя — уголовно наказуемый факт. К заявлению приложите копии документов из кредитной организации и, если есть, справку об утрате паспорта. Эти материалы помогут полиции найти и привлечь к ответственности злоумышленников.
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