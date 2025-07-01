Верховный суд разъяснил правила раздела жилья, купленного до брака

Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ставрополя. Они прожили вместе 13 лет. При этом трехкомнатную квартиру муж купил по договору долевого строительства еще до брака, но часть платежей была внесена уже после его заключения. Право собственности он зарегистрировал уже после свадьбы. Женщина при разводе попросила поделить квартиру пополам как совместно нажитое имущество, указав, что она была приобретена на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон.