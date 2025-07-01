В МВД назвали основные способы обмана через поддельные платежные формы

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СБП: мгновенная оплата по номеру телефона или QR-коду

Ожидание денежных переводов, которое может длиться минуты, часы и даже дни, уходит в небытие. На смену привычному способу пересылки денег пришла система быстрых платежей (СБП). Расскажем, что она собой представляет, какие возможности открывает и как избежать ошибок при ее использовании.