В МВД назвали основные способы обмана через поддельные платежные формы

«Главные способы обмана через поддельные платежные формы: Копии известных интернет-магазинов. Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Фальшивые страницы Системы быстрых платежей (СБП)», — отметили в ведомстве.
Так, для обмана граждан создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП, уточнили в МВД. В киберполиции пояснили, что мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы, чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание.
Кроме того, аферисты используют поддельные сайты для аренды недвижимости. Чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на легитимных площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы.
Услуги дистанционного бронирования недвижимости сейчас норма, множество сделок заключается без предварительно просмотра, поэтому, вдвойне важнее тщательно проверять ресурс, где происходит оплата, уточнили в МВД. Предложения покупки на сомнительных сайтах или ТГ-ботов.
«Мошенники создают сайты-однодневки, предлагающие товары, билеты или услуги по “невероятно выгодным” ценам. После оплаты заказа товар не приходит, может потребоваться дополнительная “предоплата”, после чего связь с продавцом пропадает», — заключили в киберполиции.
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