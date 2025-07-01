Раскрыто, какая отрасль стала самой убыточной в России

«В прошлом году угольная отрасль стала единственной крупной убыточной отраслью в России. Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность — 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий — 53%», — сказал Исламов в интервью ТАСС.
По оценке замминистра, на ситуацию в секторе повлияло сочетание внешних и внутренних факторов, включая снижение мировых цен на уголь, удлинение логистических маршрутов и укрепление национальной валюты. В результате этих обстоятельств стоимость угля с начала года снизилась почти вдвое. Дополнительное давление оказали внутренние ограничения, в частности, пропускная способность Восточного полигона и увеличение логистических затрат.
Исламов отметил, что без реализации антикризисных мер убытки компаний отрасли в 2025 году могли бы достичь 300−350 млрд рублей, а кредиторская задолженность увеличиться до 1,5 трлн рублей. Такие показатели означали бы снижение добычи на 15% (65 млн тонн в год), а число потенциально банкротящихся предприятий могло достичь 51.
«У нас яркий показатель — это так называемая красная зона. В нее мы выделяем те предприятия, которые находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Если на начало года в этой зоне было 27 предприятий, то сейчас — 51, из них 18 уже приостановили добычу», — заявил замминистра. «Что такое 51 предприятие в красной зоне? Это 32,6 тыс. человек, это 65 млн тонн добычи — 15% добычи России. Поэтому без мер поддержки мы могли бы лишиться как минимум 15% от нашей добычи, всех этих 65 млн тонн», — подчеркнул Исламов.
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