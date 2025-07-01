Раскрыто, какая отрасль стала самой убыточной в России

«У нас яркий показатель — это так называемая красная зона. В нее мы выделяем те предприятия, которые находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Если на начало года в этой зоне было 27 предприятий, то сейчас — 51, из них 18 уже приостановили добычу», — заявил замминистра. «Что такое 51 предприятие в красной зоне? Это 32,6 тыс. человек, это 65 млн тонн добычи — 15% добычи России. Поэтому без мер поддержки мы могли бы лишиться как минимум 15% от нашей добычи, всех этих 65 млн тонн», — подчеркнул Исламов.