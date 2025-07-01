Трамп выпустил новый парфюм «Victory 45−47»

По данным Forbes, только на криптовалюте Трамп мог заработать до 315 млн долларов с января — несмотря на то, что ее цена упала с 27,72 доллара до 8,73 доллара. Как сообщают СМИ со ссылкой финансовые отчетности за прошлый год, доходы Трампа составили 57 млн долларов от криптовалюты, 2,8 млн долларов от часов, 3 млн долларов от книги и 50 млн долларов с ужина на Мар-а-Лаго.