Трамп выпустил новый парфюм «Victory 45−47»

«Парфюмы Trump уже здесь. Они называются “Victory 45−47”, потому что олицетворяют Победу, Силу и Успех — как для мужчин, так и для женщин», — написал Трамп в посте в Truth Social. — «Подарите себе флакон, и не забудьте купить один для близких. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!».
Как сообщает The Economic Times, в коллекции представлены два аромата: один для мужчин, другой — для женщин. Оба выпускаются в золотистых флаконах с миниатюрной статуэткой самого Трампа на крышке.
Мужской аромат, по описанию на официальном сайте, сочетает в себе «богатые мужские ноты с изысканным и стойким послевкусием». Он предназначен для тех, кто действует с «силой, уверенностью и целью». Женская версия призвана передавать «уверенность, красоту и неудержимую решимость».
Цена одного флакона — 249 долларов. При покупке двух цена снижается до 199 долларов за штуку. А при покупке трех действует специальная скидка, которая уменьшает общую сумму на 150 долларов, пишет The Economic Times.
Этот парфюм — лишь один из элементов обширной коммерческой империи Трампа. Есть еще часы Trump, криптовалюта-новинка под названием $TRUMP, а также подарочное издание на журнальном столике под названием «Save America».
По данным Forbes, только на криптовалюте Трамп мог заработать до 315 млн долларов с января — несмотря на то, что ее цена упала с 27,72 доллара до 8,73 доллара. Как сообщают СМИ со ссылкой финансовые отчетности за прошлый год, доходы Трампа составили 57 млн долларов от криптовалюты, 2,8 млн долларов от часов, 3 млн долларов от книги и 50 млн долларов с ужина на Мар-а-Лаго.