Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

Как предупредили в МВД, аферисты звонят гражданам и сообщают, что в их доме вводится раздельный сбор мусора по решению собрания собственников. Для доступа на контейнерную площадку якобы уже изготовлены новые ключи, но для их получения требуется назвать код из СМС.
В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения — обман. Настоящие уведомления о изменениях в системе вывоза мусора или замене замков рассылаются официально — через домовые чаты, квитанции или объявления в подъездах.
Кроме того, мошенники могут пугать жильцов «накопившимся долгом за вывоз отходов» или необходимостью срочно оплатить новый ключ от домофона, предлагая перевести деньги на подконтрольные им счета.
Специалисты напоминают: коды из СМС нельзя никому сообщать, а любые подозрительные звонки нужно перепроверять через управляющую компанию или официальные источники. При попытке мошенничества следует немедленно обратиться в полицию.