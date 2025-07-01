Правительство упростит предоставление единого пособия для семей и беременных

Глава правительство во вторник, 1 июля, выступил на стратегической сессии о снижении бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан.
Он напомнил, что такое пособие хорошо зарекомендовало себя в прошлом году.
«С учетом обратной связи упрощаем механизм такой помощи для удобства людей. Например, с января, если родители уже получают пособия на старших ребят — оно уже автоматически назначается и на новорожденных в том же размере», — пояснил премьер.
Кроме того, никаких бумаг, никаких заявлений подавать больше не надо, заключил Мишустин.
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