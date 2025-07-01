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Правительство упростит предоставление единого пособия для семей и беременных

Правительство России упростит выплату единого пособия для нуждающихся семей и беременных женщин, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Глава правительство во вторник, 1 июля, выступил на стратегической сессии о снижении бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан.

Он напомнил, что такое пособие хорошо зарекомендовало себя в прошлом году.

«С учетом обратной связи упрощаем механизм такой помощи для удобства людей. Например, с января, если родители уже получают пособия на старших ребят — оно уже автоматически назначается и на новорожденных в том же размере», — пояснил премьер.

Кроме того, никаких бумаг, никаких заявлений подавать больше не надо, заключил Мишустин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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