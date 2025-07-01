Перечислены причины индексации тарифов на электроэнергию

С 1 июля 2025 года тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей проиндексировали на 11,6%, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) — на 11,5%, а на электроэнергию для населения — 12,6%.