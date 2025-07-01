Перечислены причины индексации тарифов на электроэнергию

С 1 июля 2025 года тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей проиндексировали на 11,6%, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) — на 11,5%, а на электроэнергию для населения — 12,6%.
Как отметил эксперт, изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне.
«Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 миллиардов рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения», — пояснил Илья Долматов.
При этом он подчеркнул, что с этого года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах с учетом дифференциации по объемам потребления.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».