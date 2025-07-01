Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечислены причины индексации тарифов на электроэнергию

Индексацию тарифов на электроэнергию в России контролируют на федеральном уровне. Повышение цен обусловлено четырьмя факторами, рассказал агентству «Прайм» Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

С 1 июля 2025 года тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей проиндексировали на 11,6%, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС) — на 11,5%, а на электроэнергию для населения — 12,6%.

Как отметил эксперт, изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне.

«Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 миллиардов рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения», — пояснил Илья Долматов.

При этом он подчеркнул, что с этого года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах с учетом дифференциации по объемам потребления.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».