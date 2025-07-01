Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России

Второе место по объему состояния занимает Вагит Алекперов — с начала года его активы увеличились на 1,39 миллиарда долларов и составили 26,7 миллиарда. На третью позицию поднялся основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 1,48 миллиарда — до 24,7 миллиарда долларов. Четвертым в рейтинге стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его капитал снизился на 1,68 миллиарда, до 24,1 миллиарда долларов. Замыкает первую пятерку совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 23,7 миллиарда долларов.