Опрос показал, сколько россиян следят за своими расходами

Согласно опросу «Выберу.ру», 82% респондентов ежедневно используют мобильные банковские приложения. Электронные кошельки используют 62% участников, приложения для учета бюджета — 46%, платежные сервисы — 38%. Инвестиционные платформы востребованы у 33%, а криптовалютные кошельки и биржи — у 12%.
«Большинство пользователей признают практическую пользу финтех-приложений: 48% считают, что такие сервисы действительно помогают контролировать расходы, соблюдать бюджет и вовремя платить по обязательствам. Еще 29% используют лишь отдельные функции — в основном для удобства — и не отмечают значительных изменений в своих привычках. 18% ориентированы преимущественно на интерфейс и простоту доступа, а 5% не заметили пользы вовсе», — отмечают аналитики «Выберу.ру».
Согласно последним исследованию, лидируют по популярности push-уведомления о движении средств, которыми пользуются 69% клиентов. Автоматическая категоризация расходов востребована у 56% пользователей, 44% отмечают важность персонализированных рекомендаций, а встроенные инвестиционные инструменты интересуют 38% респондентов. Среди дополнительных опций пользователи выделяют программы лояльности и бонусы (35%), а также элементы геймификации, привлекающие 26% опрошенных.
Push-уведомления продолжают оставаться ключевым каналом взаимодействия между клиентами и финансовыми сервисами: их предпочитают почти 70% пользователей. Из них 42% считают такие сообщения действенным способом поддержания финансовой дисциплины, 31% относятся к ним положительно, хотя иногда воспринимают как назойливые, 20% игнорируют, и лишь 7% полностью отключают уведомления. Альтернативные методы оповещения, такие как SMS и электронная почта, предпочитают 18% респондентов, а 12% используют сторонние приложения и планировщики для контроля финансов.
Инструментами контроля расходов, включая лимиты и цели накоплений, регулярно пользуются 24% участников опроса; еще 37% предпринимали попытки придерживаться установленных ограничений, но не добились этого. Оставшиеся 39% управляют финансами вручную или вовсе не используют подобные функции.
Что касается внедрения игровых механизмов — например, накопления баллов, виртуальных наград, визуализации прогресса, — 23% пользователей считают геймификацию эффективным мотивирующим инструментом, 41% отмечают ее влияние эпизодически, а 36% либо не уделяют ей внимания, либо воспринимают как раздражающий элемент.
В опросе приняли участи три тысячи россиян.
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