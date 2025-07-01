Опрос показал, сколько россиян следят за своими расходами

Push-уведомления продолжают оставаться ключевым каналом взаимодействия между клиентами и финансовыми сервисами: их предпочитают почти 70% пользователей. Из них 42% считают такие сообщения действенным способом поддержания финансовой дисциплины, 31% относятся к ним положительно, хотя иногда воспринимают как назойливые, 20% игнорируют, и лишь 7% полностью отключают уведомления. Альтернативные методы оповещения, такие как SMS и электронная почта, предпочитают 18% респондентов, а 12% используют сторонние приложения и планировщики для контроля финансов.