Новые тарифы на ЖКУ: сколько заплатим и почему

Кроме этого, резкое повышение тарифов произошло из-за их нулевой индексации в первой половине года: в результате сработал «отложенный эффект», который привел к этим цифрам в июле. Важно помнить: предельный индекс роста устанавливается для каждого субъекта РФ, и управляющие компании не вправе его превышать. Как следует из официального документа, теперь повышение тарифов будет происходить один раз в году, а не два — как было в предыдущие годы.