Новые тарифы на ЖКУ: сколько заплатим и почему

Текущий рост тарифов был запланирован властями еще осенью прошлого года. 15 ноября 2024 года вышло распоряжение Правительства РФ № 3287-р в котором была расписана индексация коммунальных услуг по регионам страны. Текущая индексация примечательна тем, что она будет дифференцированной по регионам, с учетом уровня инфляции, социально-экономических условий и особенностей функционирования коммунальной инфраструктуры.
Хотя сама по себе практика повышения платы за коммуналку не нова, в этот раз речь идет о весьма ощутимом росте: в среднем по стране тарифы увеличатся на 11,9%. Однако за этой усредненной цифрой скрывается куда более сложная и неоднородная картина. В зависимости от региона прирост составит от 4% до 21,1%, и в отдельных субъектах РФ повышение выйдет за пределы даже самых умеренных ожиданий.
Почему так происходит?
Повышение тарифов на услуги ЖКХ обусловлено сразу несколькими факторами, ключевой из которых — стремительное удорожание коммунальной инфраструктуры. Большинство российских сетей (от водоснабжения до теплоснабжения) были построены еще в советское время и сегодня степень износа в отдельных регионах достигает 60−70%, что объективно требует масштабной модернизации. В условиях, когда стоимость материалов, логистики и рабочей силы значительно выросла за последние два года, поддержание даже текущего уровня обслуживания становится экономически невыгодным без пересмотра тарифной политики.
Как пояснил интернет-порталу «Ведомости» Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ и член общественного совета при ФАС, увеличение тарифов на электроэнергию связано с необходимостью привлечения средств для масштабного обновления энергосистемы. Планируемые инвестиции в объеме 239 млрд рублей направлены на повышение надежности электроснабжения по всей стране.
Кроме этого, резкое повышение тарифов произошло из-за их нулевой индексации в первой половине года: в результате сработал «отложенный эффект», который привел к этим цифрам в июле. Важно помнить: предельный индекс роста устанавливается для каждого субъекта РФ, и управляющие компании не вправе его превышать. Как следует из официального документа, теперь повышение тарифов будет происходить один раз в году, а не два — как было в предыдущие годы.
Разброс по регионам
Самое заметное повышение ожидается в регионах с высокой долей устаревших инженерных сетей и труднодоступной логистикой. Например, в Пермском крае индексация составит рекордные 21,1%, в Архангельской области — 20%, в Кемеровской области — 19,8%. Сильно вырастет плата и в Республике Северная Осетия — Алания (почти 19,1%), а также в Челябинской области и Республике Мордовия (18%). В большинстве случаев это объясняется необходимостью значительных инвестиций в тепло- и водоснабжение, особенно в удаленных населенных пунктах.
Не останутся в стороне и крупнейшие города страны. В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%. Несмотря на развитую инфраструктуру, мегаполисы вынуждены закладывать в тарифы расходы на модернизацию, экологические проекты (например, водоочистные сооружения) и компенсации для социально уязвимых категорий граждан.
В то же время ряд регионов получил крайне низкие коэффициенты повышения. Так, в Ненецком автономном округе тарифы вырастут лишь на 4%, в Чеченской Республике — на 5%, в Ингушетии на 5,2%, а в Кабардино-Балкарии на 6%. Эти субъекты традиционно получают значительную поддержку из федерального бюджета, а также имеют дополнительные региональные льготы. Кроме того, в части южных регионов существует относительно новый жилищный фонд и более теплый климат, снижающий расходы на отопление.
Интересно, что даже такие богатые ресурсами регионы, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, демонстрируют сдержанный рост — около 9%. Это связано с высокой базовой платежеспособностью населения, а также с тем, что многие коммунальные предприятия здесь находятся в собственности крупных государственных или полугосударственных корпораций, для которых вопрос социальной стабильности имеет особую важность.
С полным перечнем новых тарифов по регионам РФ можно ознакомиться по ссылке.
Что это значит для потребителей
Для граждан индексация выльется в прямое увеличение ежемесячных расходов. Если в 2024 году обычная семья в городской квартире платила около 5 500 рублей за коммунальные услуги, то с июля эта сумма может увеличиться в среднем на 200−1000 рублей, в зависимости от региона и набора услуг. Так, в Пермском крае при заявленных исходных данных рост платежей может составить около 1200 рублей в месяц.
Но тут важно понимать: индексация касается только регулируемых компонентов тарифа — это тепло, вода, водоотведение. Газ и электроэнергия в пределах социальной нормы. Затраты на содержание жилья, вывоз мусора, капитальный ремонт и услуги управляющих компаний также могут вырасти, но они регулируются отдельно, и на них индексация из распоряжения Правительства РФ напрямую не распространяется.
Депутаты Госдумы требуют, чтобы индексация проводилась под контролем Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а региональные власти бы обосновывали каждое увеличение со своей стороны. Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой» пояснила, что в случае необходимости регион может направить соответствующее обращение в Федеральную антимонопольную службу.
Также сохраняется механизм субсидирования граждан, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный предельный процент от совокупного дохода семьи. Сейчас эта планка находится на уровне в 22%. Кроме этого, на доплаты в 50% от суммы коммунальных платежей могут рассчитывать: инвалиды или родители ребенка-инвалида, ветераны боевых действий, педагоги из бюджетных организаций, проживающие в сельской местности, жертвы катастроф, члены семей погибших военнослужащих и сотрудники правоохранительных структур и прочие льготные категории граждан.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление. Это можно сделать в отделении социальной защиты по месту проживания, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Ответ будет предоставлен в течение 10 рабочих дней после подачи.
Перспективы и выводы
Повышение тарифов с 1 июля 2025 года — это не временная мера, а часть долгосрочной стратегии реформирования ЖКХ. В ближайшие три года индексации продолжатся: текущим распоряжением предусмотрены плановые повышения вплоть до конца 2028 года. Это значит, что текущий рост лишь начало масштабного этапа «оздоровления» коммунальной отрасли.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство — одна из самых капиталоемких и одновременно наиболее социально чувствительных отраслей. Ее модернизация требует больших вложений, и пока значительная часть этих затрат ложится на плечи конечного потребителя. В таких условиях главной задачей государства остается баланс: обеспечить достойное качество услуг, не допуская коммунальной инфляции, неподъемной для большинства россиян.
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